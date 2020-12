Covid-19. Trump e trumpistas infetados receberam medicamentos para doentes prioritários

O advogado pessoal de Trump foi o mais recente membro do seu círculo próximo a ser diagnosticado com Covid-19 e, tal como o atual presidente, também ele é um paciente de risco por ter já 76 anos e excesso de peso.Na quarta-feira, Rudolph Giuliani admitiu que,com o novo coronavírus. O advogado justificou o facto de ter recebido tratamento privilegiado com o seu estatuto de “celebridade”.“Se não fosse quem sou, nem teria sido colocado num hospital, honestamente”, confessou Giuliani em entrevista à estação de rádio WABC. “Na mesma entrevista, através de chamada telefónica desde a sua cama de hospital, o advogado disse especificamente ter recebido os medicamentos Remdesivir e Dexametasona, assim como ode anticorpos que também Trump recebeu.“Foi exatamente o mesmo [], foi o médico dele que me mandou para aqui. Ele é que me convenceu”, revelou Giuliani.

“Não devíamos ter permitido”

A administração destes medicamentos ao aliado de Donald Trump está a levantar preocupações por parte de especialistas em ética na medicina, numa altura em que responsáveis do sistema de saúde se veem forçados a escolher quais os pacientes que recebem anticorpos e quais ficam excluídos da lista.defendeu o especialista em ética na medicina Arthur Caplan, em declarações aoCaplan, que ajuda empresas a decidir como racionar fármacos que escasseiam, referiu que o próprio Donald Trump interveio para que fosse administrado a Ben Carson o tratamento com anticorpos., lamentou.Depois de receber o, Carson, de 69 anos, escreveu no Facebook que estava “desesperadamente doente” devido ao novo coronavírus até à intervenção do presidente.“O presidente Trump estava a seguir a minha condição e autorizou que eu recebesse o tratamento com anticorpos monoclonais que também ele já tinha recebido, e estou convencido de que isso salvou a minha vida”, disse o membro do Governo.

Estados forçados a sortear quem recebe tratamento

A escassez destes tratamentos com anticorpos é tal que, no Estado do Utah, os profissionais estabeleceram um sistema de prioridade para quem os recebe, enquantoOs tratamentos em questão são anticorpos monoclonais desenvolvidos pela farmacêutica Eli Lilly e cocktails de dois anticorpos monoclonais desenvolvidos pela empresa de biotecnologia Regeneron.Ambos receberam, no mês passado,em pacientes “ligeiros a moderados” que estejam em risco elevado de verem a doença progredir ou de serem hospitalizados.Nos últimos meses, até membros da FDA se mostraram preocupados com o facto de membros da Casa Branca estarem a ter acesso a estes medicamentos sem que cumpram os requisitos. Mas não são apenas políticos quem tem conseguido receber indevidamente estes fármacos.Na quarta-feira, um empresário de estatuto elevado falou em condição de anonimato com o Ne confessouDepois de telefonar a amigos administradores de hospitais, acabou por ser encaminhado para as emergências do hospital da sua área de residência, onde o aguardavam para lhe administrarem os anticorpos. Agora disse sentir-se muito melhor.