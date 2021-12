DGS recomenda inoculação. Crianças dos cinco aos 11 anos vão receber vacina da Pfizer

Em comunicado divulgado na tarde de terça-feira, a estrutura liderada por Graça Freitas sublinha que a recomendação assenta na posição da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC), segundo a qual,, sublinha então a Direção-Geral da Saúde.“Para esta posição foram considerados os contributos de um grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, bem como de membros consultivos da CTVC", refere a DGS.

Explicações adicionais

A Direção-Geral da Saúde e o Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde darão, na próxima sexta-feira, em conferência de imprensa, mais esclarecimentos técnicos e detalhes sobre o calendário desta campanha de vacinação e a sua logística.

A 25 de novembro, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, adiantava que o Governo havia já contratualizado o fornecimento de vacinas pediátricas, acautelando a cobertura das mais de 637 mil crianças da faixa etária dos cinco aos 11 anos.

, sendo a faixa etária que apresentou um valor mais elevado na última semana., anunciou na passada segunda-feira o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.“Vão chegar cerca de 300 mil vacinas no dia 13 de dezembro e, depois, durante o mês de janeiro, chegarão mais 400 mil vacinas, o que, para esta população, será suficiente”, afirmou o governante, para acrescentar que esta é umaDe acordo com a mais recente análise de risco da pandemia, conhecida na sexta-feira, o grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu às crianças entre os zero e os dez anos, com 597 casos por 100 mil habitantes.





c/ Lusa