Espanha aprova a vacinação covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos

A vacina para as crianças entre os cinco e os 11 anos será a da Pfizer e a versão pediátrica tem cerca de um terço da dose dos adultos.





A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou em 25 de novembro a administração da vacina contra a covid-19 da BioNTech/Pfizer a crianças dos 5 aos 11 anos, sendo a primeira na União Europeia (UE) para esta faixa etária, a única até ao momento.

A Agência Europeia do Medicamento considera que a vacina é segura e eficaz para estas idades.



O executivo espanhol deixa ao critério das comunidades a possibilidade de fazer a vacinação diretamente nos centros escolares.







A primeira remessa de vacinas deve chegar a 13 de dezembro e serão de imediato distribuídas pelas várias comunidades para se dar início à campanha.



Em Espanha, há mais de três milhões de crianças nesta faixa etária.





Em Espanha, as crianças com menos de 12 anos representam a maior fatia de novos casos, com uma incidência acumulada a 14 dias de 412 casos por cem mil habitantes, mais do dobro da média nacional. O grupo dos 12 aos 19 anos, já com vacinação na ordem dos 80%, tem uma incidência de 133,6.







O esquema vacinal destas idades em Espanha deverá conter duas doses da vacina, inoculadas com uma diferença de oito semanas.





Os ensaios mostram que, com as variantes em circulação, a vacina formulada pela Pfizer (que contém um terço da dose necessária para adultos) reduz em 91% as hipóteses de crianças contraírem a doença. E minimiza as já baixas probabilidades de internamento, admissão em Unidades de Cuidados Intensivos ou óbito para praticamente zero.