Madrid amplia restrições à mobilidade e passam a afetar mais de um milhão de habitantes

A partir de segunda-feira,, afetando mais de um milhão dos habitantes na região.As medidas estipulam queO critério principal para implementar as medidas restritivas da mobilidade está relacionado com a existência de mais de mil novos casos de covid-19 por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

Madrid é o epicentro da propagação da Covid-19 em território espanhol, com 210.768 casos confirmados de infeção por Covid-19 e 9.190 óbitos.

"Estas medidas têm uma base puramente técnica, procuram impedir a transmissão do vírus e, sobretudo, proteger os cidadãos", disse o conselheiro-adjunto regional da Saúde Pública, Antonio Zapatero, numa conferência de imprensa.O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, já comentou a decisão de Isabel Díaz Ayuso, a presidente do governo regional de Madrid, afirmando que, como a limitação geral da mobilidade. Illa explicou que foram feitas várias recomendações à Comunidade de Madrid, mas sublinha que o Governo regional comunicou aquilo “que decidiu fazer”.O Ministro da Saúde advertiu na quinta-feira que "estão a chegar semanas difíceis" para a Comunidade de Madrid e instou as autoridades regionais a agir "com determinação" para assumir o controlo da pandemia.alertava Salvador Illa.O executivo de Días Ayuso não descarta, em todo o caso, tomar novas medidas nas próximas semanas. Segundo avança El País

As novas medidas e proibições não foram bem recebidas pela população madrilena, dando origem a confrontos entre manifestantes e polícia.

Na rede social Twitter, a presidente do governo regional de Madrid defende que. “Mais do que confinar Madrid, a nossa missão é ajudar as pessoas”, sublinha Ayuso.O Governo central espanhol disponibilizou recursos à comunidade autónoma, que assim como todas as outras é competente em matéria sanitária, para que esta os possa acrescentar aos seus meios de combate à pandemia.Entretanto, as autoridades regionais estão à espera que o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ratifique as limitações à mobilidade aprovadas, para que as forças de ordem possam começar a sancionar aqueles que não cumpram com a nova regulamentação temporária.

Na quinta-feira, Espanha registou mais de dez mil novos casos, ultrapassando o total de 700 mil infetados. O país contabilizou ainda mais 84 óbitos relacionados com a Covid-19, aumentando o total de mortes para 31.118.