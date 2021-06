Máscaras, higiene e distância. Revisto protocolo europeu para viagens aéreas

“A nova versão enfatiza a necessidade de manter medidas não-farmacêuticas – tais como o uso de máscaras faciais, medidas de higiene e distância física”, afirmam, em comunicado , a EASA e o ECDC.“Chegámos a um marco significativo na pandemia: uma verdadeira mudança na abordagem que permite aos viajantes voltarem a voar sem se preocuparem excessivamente com mudanças de regras a curto prazo, que compliquem a viagem ou a tornem impossível”, afirma o diretor executivo da EASA, Patrick Ky, citado na mesma nota.O protocolo propõe, designadamente, que as pessoas com a vacinação completa contra a Covid-19, ou que tenham recuperado da doença nos últimos 180 dias, não sejam submetidas a testes ou isolamento,“Para as viagens a partir desses locais, deve ser considerada a exigência de um teste negativo”.“Todas estas medidas são recomendadas para as viagens aéreas na UE, mas também para viagens para e de países terceiros”, lê-se ainda no comunicado.