Polícia não vai investigar festa de Downing Street por "falta de provas"

Vários vídeos divulgados de uma festa de Natal, em dezembro de 2020, no Número 10 de Downing Street, revelam vários convidados a dizerem piadas numa altura em que o país registava quase 500 mortes diárias por Covid-19 e numa altura em que as reuniões familiares estavam proibidas.Wes Streeting, o secretário da Saúde sombra, afirmou que era “simplesmente inadmissível para a polícia argumentar que não há provas que as festas aconteceram”.Boris Johnson já pediu desculpa pelos vídeos que envolvem a sua equipa e pediu a Simon Case para realizar uma investigação para saber se as medidas de confinamento foram desrespeitadas.Entretanto, um porta-voz do Partido Conservador confirmou que quatro funcionários – que estavam destacados para a campanha do partido na eleição do novo presidente da câmara de Londres – foram punidos após uma reunião não autorizada num escritório do partido a 14 de dezembro de 2020.Fonte citada pela BBC adianta que a música estava tão alta que podia ser ouvida em várias zonas do prédio.A alegada festa no apartamento terá acontecido a 13 de novembro de 2020, numa altura em que o país estava em confinamento, com a população proibida de se reunir em ambientes fechados ou jardins privados.Vários alegados convidados revelaram à BBC que as informações não são verdadeiras e a porta-voz da mulher do primeiro-ministro negou que houvesse alguma festa a 13 de novembro.