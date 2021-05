Reino Unido regista 11 mortes pelo segundo dia consecutivo

Na quarta-feira, tinham sido contabilizadas 11 mortes e 2.284 casos.

Nos últimos sete dias, entre 07 e 13 de maio, a média diária foi de 10 mortes e 2.297 casos, o que corresponde a uma descida de 16% no número de mortes, mas um aumento de 12,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

É o terceiro dia em que a tendência semanal é de aumento, o que coincide com um crescente número de infeções com a variante B16172, descoberta na Índia.

O Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências (Sage) ia reunir-se hoje para discutir a rápida transmissão da variante indiana e o potencial impacto no plano de desconfinamento do país.

Um membro do Sage disse ao jornal i que tal poderia atrasar o levantamento final das restrições em 21 de junho. O Governo não prevê alterações, mas também não descarta confinamentos locais.

Entre os locais atingidos por surtos estão Bolton, Bedford, South Northamptonshire e Sefton. Em algumas partes de Lancashire, Blackburn e Darwen, a vacina contra o coronavírus está a ser oferecida a qualquer pessoa com mais de 18 anos devido à crescente preocupação com a disseminação da nova variante.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, admitiu hoje estar "preocupado", mas recusou atrasar a próxima etapa de desconfinamento em Inglaterra, a adotar na segunda-feira, quando duas famílias passam a poder sociabilizar em espaços fechados e bares e restaurantes passam a poder servir clientes no interior, entre outras mudanças.

As outras nações do Reino Unido - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - também estabeleceram planos semelhantes para as próximas semanas.

Até agora, não parece haver qualquer indício de que a variante, apesar de se espalhar rapidamente, seja um risco para as pessoas vacinadas pois ainda não se observa uma relação no aumento das infeções e hospitalizações.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127,651 óbitos de covid-19 num total de 4.444.631 infeções confirmadas no país.

Desde dezembro foram imunizadas 35.906.671 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 68,2% da população adulta.

Além disso, 18.890.969 pessoas, ou seja, 35,9% da população adulta, já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 840.929 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.