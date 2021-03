UE avisada. Não contem com vacinas da AstraZeneca enviadas dos EUA

Será mais um rude golpe para o processo de vacinação na União Europeia. Washington terá avisado Bruxelas para não contar tão cedo com vacinas da AstraZeneca produzidas nos EUA. A Reuters teve acesso a um documento que circula na UE que indica que a AstraZeneca vai cortar o fornecimento desta vacina para cerca de 30 milhões de doses no primeiro trimestre do ano. Um terço do que foi contratado e um corte adicional de 25 por cento em relação ao compromisso do mês passado.