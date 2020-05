Vacina da gripe poderá ajudar a proteger da Covid-19

Investigadores da Universidade de Hong Kong infetaram alguns tecidos humanoscom dois subtipos de vírus influenza: o H1N1, que provoca a gripe comum, e o H5N1, que origina a chamada “gripe das aves”. Foram também administrados os vírus que provocam as síndromes respiratórias agudas SARS e MERS.

A administração destes vírus levou a uma maior expressão do gene ACE2, que atua como recetor do novo coronavírus (SARS-CoV-2) nas vias aéreas. Esse resultado pode significar que a exposição recente de uma pessoa ao vírus influenza facilita a entrada do novo coronavírus no sistema respiratório.





Por outras palavras, se uma pessoa estiver infetada com o vírus da gripe, as probabilidades da entrada do novo coronavírus no sistema respiratório aumentam. Assim sendo, se essa pessoa for vacinada contra a gripe sazonal, as hipóteses de a contrair diminuem e, consequentemente, diminuem também as hipóteses de infeção pelo SARS-CoV-2. “O papel do gene ACE2 durante a infeção por influenza deve ser definido e as suas implicações no nível de suscetibilidade e gravidade da infeção pelo SARS-CoV-2 devem ser estudadas”, sugere o estudo, publicado na revista científica Lancet.







ter duas infeções virais a circular no corpo em simultâneo é problemático, pois uma pessoa já está fraca devido ao vírus da gripe quando é infetada pelo novo coronavírus”, explicou.



“Em segundo lugar, dois vírus ao mesmo tempo no corpo geram dúvidas do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento a realizar e de se o paciente deve ou não ser hospitalizado”, acrescentou.

"Já tínhamos boas razões para nos vacinarmos contra a gripe, mas agora existem mais", considerou Paolo Bonanni, epidemiologista e professor na Universidade de Florença, em declarações ao Corriere della Sera.

Gripe do último Inverno pode ter influenciado números da Covid-19



Os especialistas admitem que a combinação do vírus da gripe sazonal no passado Inverno com o surto de Covid-19 possa ter tornado essa nova doença mais séria e numerosa. De acordo com o Instituto Superior de Saúde de Itália, “a incidência de sintomas de gripe comum atingiu o pico na quinta semana de 2020, com cerca de 13 casos por mil pacientes”.



Pouco tempo depois, o novo coronavírus chegou a Itália e atingiu números elevadíssimos, fazendo na altura desse país o epicentro da pandemia.



O apelo à vacinação já está a ser feito em vários países. Em Itália foi mesmo tornada obrigatória a vacina da gripe em crianças dos seis meses aos 14 anos. Foi ainda proposta, nesse país, a gratuitidade da vacina a partir dos 55 anos, quando atualmente a idade se fixa nos 65 anos.





O novo coronavírus já afetou mais de quatro milhões de pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 1,5 milhões recuperaram. O número de vítimas mortais aproxima-se agora das 300 mil.