A RTP ganhou mais um prémio. A grande reportagem "Escuta-me, Por Favor", exibida no programa Linha da Frente a 15 de dezembro de 2022, ganhou o prémio para melhor reportagem de televisão, atribuído pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

Um trabalho da jornalista Mafalda Gameiro, com imagem dos repórteres Paulo Jorge e Carlos Pinota e edição de Joana Melo.



Outra reportagem, intitulada "Cuidados Paliativos", da jornalista da RTP Paula Rebelo, do repórter de imagem David Araújo e com edição de Rui Rufino, recebeu uma menção honrosa.