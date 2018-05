Eurovisão. Conheça todas as músicas apuradas para a final

RTP10 Mai, 2018, 22:10 / atualizado em 10 Mai, 2018, 22:24 | Cultura

Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda são os países apurados nesta segunda semifinal. De fora da grande final ficaram Roménia, São Marino, Rússia, Geórgia, Polónia, Malta, Letónia e Montenegro.



Os países apurados esta quinta-feira foram escolhidos pelos jurís e pelo público de cada país participante. Apesar de não estarem a concurso nesta semifinal, França, Itália e Alemanha também participaram na votação.



Os nomes dos países apurados foram anunciados de forma aleatória. Os resultados detalhados de cada semifinal só serão revelados já depois da final do próximo sábado.



Estes países apurados na segunda semifinal juntam-se aos que tinham sido selecionados na terça-feira: Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda.



Para além dos países que se qualificaram nas duas semifinais, outros seis países têm já presença garantida na final. São eles França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália, por fazerem parte dos chamados “Big Five”, e Portugal, enquanto país anfitrião.

Países apurados na 2ª semifinal

Sérvia – Nova Deca (Sanja Ilić & Balkanika)







Moldávia – My Lucky Day (DoReDos)







Hungria – Viszlát Nyár (AWS)







Ucrânia – Under The Ladder (MELOVIN)







Suécia – Dance You Off (Benjamin Ingrosso)







Austrália – We Got Love (Jessica Mauboy)







Noruega – That’s How You Write A Song (Alexander Rybak)







Dinamarca – Higher Ground (Rasmussen)







Eslovénia – Hvala,ne! (Lea Sirk)







Holanda – Outlaw In’Em (Waylon)





Países apurados na 1ª semifinal

Áustria – Nobody But You (Cesár Sampson)







Estónia – La Forza (Elina Nechayeva)







Chipre – Fuego (Eleni Foureira)







Lituânia – When We’re Old (Ieva Zasimauskaité)







Israel – Toy (Netta)







República Checa – Lie To Me (Mikolas Josef)







Bulgária – Bones (Equinox)







Albânia – Mall (Eugent Bushpepa)







Finlândia – Monsters (Saara Alto)







Irlanda – Together (Ryan O’Shaughnessy)





Países automaticamente apurados

Alemanha – You Let Me Walk Alone (Michael Schulte)







França – Mercy (Madame Monsieur)







Itália – Non Mi Avete Fatto Niente (Ermal Meta e Fabrizio Moro)







Espanha – Tu Canción (Amaia y Alfred)







Reino Unido – Storm (SuRie)







Portugal – O Jardim (Cláudia Pascoal)