Morreu Agustina Bessa-Luís

RTP03 Jun, 2019, 11:30 / atualizado em 03 Jun, 2019, 12:20 | Cultura

Agustina Bessa-Luís estreou-se como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado e, desde aí, publicou mais de meia centena de obras, desde romances a contos e até livros infantis. Em 1954, publica o romance A Sibila e impõe-se na ficção portuguesa contemporânea.







Vários romances de Agustina foram adaptados ao cinema pelo realizador Manoel de Oliveira, como Vale Abraão, O Convento ou o "O Princípio da Incerteza". Foi ainda autora de peças de teatro e guiões para televisão. O romance As Fúrias foi adaptado para teatro e encenado por Filipe La Féria no Teatro Nacional D.Maria II.





Agustina Bessa-Luís recebeu mais de uma vez o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, foi distinguida com o prémio Vergílio Ferreira. Em 2004, aos 81 anos, foi a escolhida por unanimidade para receber o Prémio Camões, o mais alto galardão da literatura em português.







O júri do Prémio Camões considerou então que “a obra de Agustina Bessa-Luís traduz a criação de um universo romanesco de riqueza incomparável que é servido pelas suas excepcionais qualidades de prosadora, assim contribuindo para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum".











É membro da Academie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paris), da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa, tendo já sido distinguida com a Ordem de Sant'Iago da Espada (1980), a Medalha de Honra da Cidade do Porto (1988) e o grau de "Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres", atribuído pelo governo francês (1989).





Foi diretora do diário O Primeiro de Janeiro, assumiu a direção do Teatro Nacional de D.Maria II, em Lisboa e foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social.











“Conjugando influências pós-simbolistas de autores como Raul Brandão na construção de uma linguagem narrativa onde o intuitivo, o simbólico e uma certa sabedoria telúrica e ancestral, envolta numa escrita de características aforísticas, se conjugam com referências de autores franceses como Proust e Bergson, (…) na estruturação espácio-temporal da obra, Agustina é senhora de um estilo absolutamente único, paradoxal e enigmático”, pode ler-se na bibliografia da autora, na Wook.

“Presidente da República curva-se perante o seu génio”

Marcelo Rebelo de Sousa publicou uma nota no site da Presidência da República, homenageando Agustina Bessa-Luís. “O Presidente da República curva-se perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolências”, escreve Marcelo.







“Há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós. Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades. Como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação entre as nossas raízes e os tempos presentes e vindouros”.







“De “antes quebrar do que torcer” testemunhou, com o rigor inexcedível da sua escrita, nunca corrigida, o fim de um Portugal e o nascimento de outro.Um e outro feitos do Portugal eterno. E é a esse Portugal eterno que ela pertence”, conclui o Presidente da República.