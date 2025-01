Público nos cinemas baixou em 2024, mas filmes portugueses chegaram a 4% dos espetadores

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Em 2024, foram 11,8 milhões de espectadores a ir aos cinemas portugueses, de acordo com o relatório final de bilheteira do Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA) a que a Antena 1 teve acesso.



Foi registada uma redução de 460 mil espectadores em relação a 2023. Ou seja, no ano passado, em Portugal, pela primeira vez não foi registado um crescimento de espetadores após a pandemia, ao contrário do que aconteceu em 2023 e 2022.



A receita, pelo contrário, cresceu ligeiramente para 73 milhões de euros, sobretudo por causa do aumento do custo dos bilhetes e do preço das sessões nas salas IMAX.



Em relação à cota de mercado do cinema português, há um crescimento relevante: duplicou e representa 4% dos resultados globais de bilheteira nas salas portuguesas no ano passado.



Estrearam nos cinemas 71 filmes portugueses, ou coproduções envolvendo companhias nacionais, que somaram meio milhão de espectadores. "Balas e Bolinhos, só mais uma coisa" registou metade desse valor.



"Podia ter esperado por Agosto", de César Mourão, "Viva e Deixe Andar", de Miguel Cadilhe, "Revolução Sem Sangue", de Rui Pedro Sousa, "A Semente do Mal", de Gabriela Abrandes, e "Grand Tour", de Miguel Gomes, foram os restantes cinco filmes que conseguiram superar a barreira dos 10 mil espectadores cada um.