Quarentena só com sintomas. Ordem dos Médicos contra medida da DGS

A Ordem dos médicos não concorda com a medida imposta pela Direção-Geral da Saúde que determina que os clínicos só podem ficar em quarentena se tiverem sintomas.

"Neste caso concreto dos profissionais, ditos de baixo risco, fazerem a quarentena a trabalhar, não é quarentena", afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos à RTP.



Para Miguel Guimarães, "o que é fundamental nestes profissionais é testar".



"Nós temos que testar cada vez mais. Ao pouparmos nos testes para verificar se o doente é positivo ou negativo para coronavírus, estamos a gastar profissionais. Estamos a por profissionais doentes, estamos a deixar as pessoas na incerteza. Pessoas que tiveram contactos, que possivelmente podem estar doentes. Estes mesmos profissionais podem inclusivamente, se eventualmente estiverem infetados, passar a doença para outras pessoas", realçou.



Miguel Guimarães afirma que a Alemanha "está a testar as pessoas em massa" e por isso tem uma baixa taxa de mortalidade.



"As regras internacionais que estão a ser seguidas é testar", sublinhou.