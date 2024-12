Álvaro Beleza: OE2025 é espelho do Parlamento, mais ao centro

Para Álvaro Beleza o orçamento "é o espelho da Assembleia da República". Álvaro Beleza, que é também membro da comissão política do Partido Socialista, considera que as propostas do PS não põem em causa o equilíbrio orçamental até porque o partido socialista, nos últimos anos, percebeu que "nada é possível se não tivermos boas contas".Apesar de considerar que o orçamento não deve servir para fazer reformas fiscais, Álvaro Beleza lamenta que o IRC não tenha descido mais e espera que a reforma fiscal proposta pela SEDES ainda possa avançar. Lembra que a área fiscal é das poucas áreas em que os governos têm soberania para fazerem concorrência e atrair investimento. O Presidente da SEDES defende a criação de uma comissão parlamentar especifica para a reforma fiscal e considera que deve ser o Governo a apresentar uma proposta. Lembra que antes do verão, quando apresentaram ao atual ministro das Finanças (que é também membro da SEDES) o documento sobre a reforma fiscal, Miranda Sarmento considerou que o momento não era o adequado.

Passar cirurgias para os privados pode ter efeito perverso

Álvaro Beleza, que é médico de profissão, considera que a chave para resolver o problema de falta de médicos no SNS passa pela gestão e atribuição de ferramentas que facilitem essa gestão, nomeadamente a exclusividade. Sobre a passagem para os privados das cirurgias que o SNS não tem capacidade para realizar, considera que a longo prazo a medida pode ter um "efeito perverso", porque pode canalizar mais meios para o privado e esvaziar o publico. Assim sendo, acha que deviam ser dados mais incentivos ao sector publico para fazer essas cirurgias.Quanto ao futuro do PS, Álvaro Beleza adianta que o partido deve continuar a fazer uma "oposição responsável" e preparar-se para ser governo respeitando o curso da legislatura. Sobre o candidato presidencial, Álvaro Beleza que trabalhou com António José Seguro, considera que o PS deve ter um candidato do PS que seja "alguém que una o partido que una a esquerda e una o país".Entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Maria Caetano (Jornal de Negócios)