Banca não se compromete com venda de novos certificados de aforro

Em nota escrita enviada à Antena 1, a Associação assegura que não foi informada sobre o possível envolvimento dos bancos na venda do produto.





A estrutura diz ainda que a aceitação deste tipo de produto emitido pelo Estado será feita por cada entidade bancária.





Neste momento, apenas os CTT podem vender certificados do Estado, mas desde sexta-feira que o Governo anunciou a suspensão da Série E dos certificados de aforro, que oferecia aos aforradores uma taxa de juro de 3,5 por cento.A partir de agora fica disponível a Série F, com uma remuneração mais baixa, de 2,5 por cento e com um limite máximo de 50 mil euros, por aforrador.