Berna e Washington não chegaram a um acordo sobre as tarifas americanas

Antes de expirar o prazo para a implementação das tarifas alfandegárias anunciadas por Washington, a líder do país helvético tentou chegar a um entendimento com o presidente dos Estados Unidos, mas o esforço parece ter sido em vão. Segundo ela, o défice comercial é a principal prioridade de Donald Trump.

"Tive hoje uma conversa com o presidente Trump antes do fim do prazo para os direitos aduaneiros. O défice comercial continua a ser a sua principal preocupação. Esta conversa não permitiu chegar a um acordo sobre a declaração de intenções negociada entre a Suíça e os Estados Unidos", escreveu Keller-Sutter esta quinta-feira no X.





Ich hatte heute ein letztes Gespräch mit US-Präsident Trump vor dem Ablauf der Frist für die US-Zölle. Für den Präsidenten steht das Handelsdefizit im Vordergrund. Es konnte keine Einigung über die zwischen der Schweiz und den USA verhandelte Absichtserklärung gefunden werden. pic.twitter.com/qXwPCueovY — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) July 31, 2025





A Suíça está entre os parceiros comerciais mais expostos pelas ameaças de Trump, com uma taxa prevista de 31 por cento, a mais alta entre os países da OCDE. Desde o anúncio de Trump, em abril, que uma "taxa mínima" de dez por cento é aplicada aos produtos suíços exportados para os EUA.

Suíça não compreende "sanção desta magnitude"





Na altura, Donald Trump disse que estas tarifas são uma reação às tarifas de 61 por cento implementadas por Berna aos norte-americanos.





Já a presidente da Confederação suíça, Karin Keller-Sutter, disse que Berna "não compreenderia uma sanção desta magnitude sem consulta prévia" e apelou a uma "decisão baseada no diálogo e no respeito pelas regras do comércio internacional".