Brexit. Pescadores contra proposta de Barnier nas pescas para alcançar acordo

pesqueira à nova realidade.Bruxelas aceitava renunciar a até 20 por cento das quotas de pesca dos barcos da União Europeia - incluindo os barcos irlandeses - e um período de adaptação de sete anos. Os britânicos têm feito finca pé para ficar com 60 por cento do pescado das suas águas, dando apenas três anos ao setor para se adaptar.

Londres fez bandeira da soberania das suas águas, Paris recusa sacrificar o sector de pescas francês às exigências britânicas. E a pedrinha de 650 milhões bloqueia todo um acordo orçado em milhares de milhões de trocas comerciais.

, uma proposta avaliada em 160 milhões de euros a favor da industria pesqueira britânica, por um período de seis anos.A proposta de Barnier, referida como, iria implicar cortes de 47 milhões de euros nosde cavala enquanto o linguado no Mar do Norte iria diminuir em 12 milhões de euros, o arenque em oito milhões e o camarão em cinco milhões de euros.Enquanto os países da UE com maiores frotas pesqueiras têm tentado chegar a acordo entre si para partilhar osdas suas águas de forma a que nenhum país fique seriamente prejudicado pela perda do pescado britânico,

Pescas irlandesas à beira do abismo

A indústria pesqueira irlandesa já fez soar os alarmes quanto à nova proposta de Barnier., diretor-executivo da Organização dos Armadores de Killybegs, a maior da República da Irlanda, representante dos pescadores de Donegal e membro da Federação dos Pescadores Irlandeses, que agrupa os profissionais de 90 por cento dos barcos de pesca de 12 metros do país.Entrevistado pelo, O'Donoghue lamenta que o seu setor tenha sido "atirado aos leões" nas negociações.. "Para nós isto equivale a um não acordo", resume.

A concessão de 25 por cento das quotas de pesca dá "realmente" demasiado ao Reino Unido, antevendo a perda de 5.000 a 6.000 empregos na Irlanda. "Isto é o toque de finados da indústria pesqueira", referiu O'Donoghue.

"A estrutura do acordo, tal como está agora irá implicar a ruína do setor de marisco irlandês, que apoia diretamente mais de 16 mil empregos e tem um peso superior a 1.2 mil milhões de euros na economia irlandesa", sublinhou, apelando ao Governo irlandês para defender a sua indústria pesqueira.", afirmou. "O que eu mais queria evitar era uma situação deem benefício de todos os nossos pescadores, mas o acordo que está a ser proposto é igualmente mau. Estamos a enfrentar cortes terríveis e sem precedentes nos nossosde marisco, de peixe brancos e de espécies pelágicas".

Holandeses temem perdas de 70%

Outros preocupados são os pescadores holandeses, que arriscam ter de deixar de pescar em águas que usam há mais de 400 anos. "Gostaríamos de continuar por mais 400", afirmou Arnout Langerak, de 47 anos, diretor da companhia de pescas Cornelis Vrolijk, na mesma família há cinco gerações.

O setor de pescas holandês vale cerca de 4.5 mil milhões de euros anuais e agrante a sobrevivência de centenas de pequenas aldeias ao longo da costa, sustentado cerca de 7.000 empregos espalhados em cerca de 260 empresas.

Langerak critica a teimosia britânica. "Oscomem sobretudo peixe com batatas fritas, nada de arenque, ou cavala, que nós comemos. Andam a comer bacalhau.".Os arrastões congeladores holandeses apanham 70 por cento do seu peixe em águas britânicas, lembrou Gerard van Balsfoort, 68 anos e presidente da Associação holandesa do setor para os peixes pelágicos., afirma.Os arrastões de peixe pelágico apanham espécies de superfície, como o arenque, a cavala e a sardinha, e congelam-nas até chegar ao porto. A falta de um acordo ameaça a sobrevivência de famílias holandesas que se dedicam à pesca há gerações e que exigem um acordo justo.", referiu Van Balsfoort. "O que querem é continuar a ter acesso às águas de pesca britânicas. Por isso o acesso aos mercados do Reino Unido é essencial para os pescadores europeus e o acesso ao mercado da UE é vital para os pescadores britânicos. E esse é o acordo do Brexit a fazer nas pescas", alvitra.

Acordo até domingo ou talvez não

Os números para a partilha continuam a variar, para lá e para cá e, referem várias fontes ligadas às negociações.

O acordo tem de ficar concluído antes do Reino Unido abandonar definitivamente a União Europeia, a 31 de dezembro de 2020, às 23h00 GMT e a tempo do Parlamento Europeu o examinar e ratificar, com tempo suficiente para poder entrar em vigor no primeiro dia do novo ano.

Já o secretário francês para os Assuntos Europeus,além do fim-de-semana."Vamos tentar avançar nas próximas horas" mas "é normal não dizer", reagiu Beaune aodo PE. "Não faremos isso, porque quando o que está em jogo são sectores inteiros, como a pesca, são as condições de concorrências para as nossas empresas que se avaliam", sublinhou em entrevista à France Inter.A União Europeia não quer ver surgir mesmo ao lado uma economia fora das suas normas ambientais, sociais, fiscais ou solidárias, e que se dedique a uma concorrência desleal. Nos últimos dias foi possível acordar as condições de concorrência igualitárias e as regras do cordo para regulamentar divergências.A partilha das pescas em águas britânicas continua a ameaçar todo o processo.

Londres tem estudado cenários de bloqueios marítimos e os empresários britânicos tentam encher os armazéns na antevisão de penúria em caso de não acordo, levando a quilómetros de filas de camiões nas estradas em torno de Dover.