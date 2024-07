Bruxelas preocupada com transparência de propriedade dos media

O reforço geral da independência dos órgãos que prestam serviço público de informação é reconhecido pela Comissão, que, no entanto, refere que “em Itália, embora existam regras destinadas a garantir que os meios de comunicação social de serviço público forneçam informações independentes e pluralistas, persistem desafios relacionados com a eficácia do seu sistema de governação e financiamento”.





O relatório recorda também que “em Portugal um caso de grande visibilidade desencadeou debates sobre o quadro legislativo”, referindo-se às questões envolvendo um fundo financeiro e a Global Media, dona de vários títulos.