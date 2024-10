Chega anuncia voto contra o Orçamento do Estado para 2025

Depois de revelar que, em reuniões secretas, Luís Montenegro lhe ofereceu um cargo no Governo e da negação por parte do primeiro-ministro, o líder do Chega marcou uma conferência de imprensa esta tarde para revelar o sentido de voto do partido para o Orçamento do Estado.





André Ventura acusou Luís Montenegro de "traição à direita" e de o documento ser "um logro e um engano fiscal que o Governo quer levar a cabo" que nunca seria possível numa negociação com o Chega.





O deputado acusou que o documento do Orçamento do Estado é perverso para o contribuinte num país onde os serviços públicos não funcionam. "O Governo quer dar em IRS o que vai buscar às bombas de gasolina aos contribuintes. Os números estão estudados e estão feitos. É o Governo que o prevê no próprio Orçamento do Estado".





Ventura disse que os portugueses vão sentir no IRS um "artifício de conforto" para depois sentir o desconforto nos locais do dia-a-dia, acrescentando que é um orçamento que "dá com uma mão e tira com a outra. Ou melhor, dar com uma mão e tirar com duas".





O líder do Chega questionou como é que o Governo pode apresentar este documento, quando defendia em 2023 que era necessário diminuir os impostos. "Ele [o orçamento] é uma fraude", continuou André Ventura, afirmando que a direita governa como a esquerda em matéria de orçamento.





E disse ainda que é um orçamento que é um peso para os que trabalham todos os dias e que o Governo inverteu caminho para negociar com o PS. Por isso, anunciou que o Chega vai votar contra o Orçamento do Estado na generalidade.





Depois das trocas de acusações que levaram Luís Montenegro a dizer que o Governo não se distrai com "questões menores", André Ventura desafiou o primeiro-ministro a agir judicialmente contra a sua pessoa.