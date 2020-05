Condeixa-a-Nova acolhe Câmara de Comércio Portugal-China PME

"A escolha de Condeixa para sede desta importante organização vinha sendo dialogada entre a Câmara Municipal e os líderes da CCPC-PME, tendo contribuído para a decisão a localização central da vila no todo nacional e as condições proporcionadas para o seu funcionamento", adianta um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a nova estrutura vai dispor de delegações em Lisboa e Porto e nas províncias chinesas de Henan, Hainan e Shangdong.

A sua concretização estava a ser preparada "desde há muito, mas a sua concretização foi várias vezes adiada devido à situação de quarentena da covid-19", lê-se no documento.

"Tendo como destinatário o vasto campo das PME (Pequenas e Médias Empresas) interessadas em exportar e importar de e para a China, a nova Câmara de Comércio Portugal-China tem assim em Condeixa-a-Nova o vértice de uma rede global envolvendo largas centenas ou mesmo milhares de empresas", sublinha o município.

O Conselho Executivo da nova Câmara será presidido por Y Ping Chow (presidente da Liga dos Chineses em Portugal e representante da Comunidade Chinesa no Alto Comissariado da Migração) e o Conselho Estratégico por Bian Fang (CEO do Bison Bank, entidade financeira de capital chinês que opera em Portugal).

Nas estruturas da organização constam nomes como Jorge Costa Oliveira (ex-secretário de Estado da Internacionalização), Jorge Portugal (ex-conselheiro do Presidente da República), António Gameiro (deputado do PS), Afonso Camões (administrador do grupo Global Media), Telmo Pinto (diretor executivo da Comunidade de Tâmega e Sousa), Júlio Pereira (Juiz-Conselheiro), José Cesário (deputado do PSD), Vitalino Canas (advogado e ex-deputado do PS), Montalvão Machado (advogado e ex-Secretário de Estado do PSD), Carlos Pinto (empresário e ex-autarca).

O programa de trabalho, de acordo com o comunicado, prevê a criação de Fundos de Investimento, "nomeadamente nos setores em Portugal de turismo e agroalimentares, e a criação de uma `Casa de Portugal` numa das maiores plataformas da venda online".

"Entre as ações mais imediatas da CCPC-PME constam visitas de apresentação de cumprimentos às diversas entidades oficiais e a outras Câmaras de Comércio, tendo em vista a formulação de boas formas de cooperação", conclui a nota.