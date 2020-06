Mais atualizações

Números a subir no Algarve



Alguns estabelecimentos encerraram por prevenção e 12 misericórdias da região suspenderam as visitas a idosos.



Cinfães e Aljubarrota



Reciprocidade diplomática

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Os Estados Unidos registaram 687 mortes devido à Covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para mais de 118 mil o número de óbitos desde o início da epidemia, indicou a Universidade Johns Hopkins.De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta sexta-feira em Lisboa, os Estados Unidos identificaram cerca de 2,2 milhões de infeções.Nos últimos oito dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com cerca de 20 mil novos casos diagnosticados todos os dias.Cerca de duas dezenas de Estados norte-americanos registaram um aumento de casos de covid-19, com a epidemia a deslocar-se de Nova Iorque e do nordeste do país para o sul e o oeste.Apesar deste aumento, o imunologista-chefe da Casa Branca considerou não serem necessárias novas medidas de confinamento nos Estados Unidos."Não penso que voltemos a falar de um regresso ao confinamento", disse Anthony Fauci, na quinta-feira, à agência de notícias France-Presse. "Penso que o debate será sobre como controlar melhor as regiões do país que parecem ter um aumento do número de casos".A China diagnosticou 32 novos casos da Covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 25 em Pequim e quatro oriundos do exterior, anunciaram as autoridades de saúde chinesas.Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 183 casos nos últimos sete dias. Ao decretar o segundo nível de emergência, os comités de bairro voltaram a verificar a identidade e o estado de saúde dos residentes e a medir a temperatura à entrada.A cidade implementou medidas extraordinárias para conter o surto detetado no principal mercado abastecedor da capital chinesa e está a testar funcionários de todos os restaurantes, universidades ou mercados.O epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, Wu Zunyou, disse na quinta-feira que o surto "está sob controlo", graças às medidas tomadas, e que "a curva vai achatar gradualmente".Morreu o primeiro médico com Covid-19 em Portugal. O clínico geral tinha 68 anos e esteve mais de 40 dias internado nos cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa.O médico em causa colaborava no Serviço de Gastrenterologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, mas não pertencia aos quadros. Terá sido contagiado por um colega.Trata-se do primeiro caso conhecido de uma morte com a doença causada pelo novo coronavírus entre os profissionais de saúde em território português.O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, afirma que há mais de 600 clínicos infetados e pede mais testes.Aumento para 69 o número de infectados na sequência de uma festa ilegal em Lagos, no Algarve. Estão a ser feitos testes em massa na cidade.A festa num clube desportivo juntou dezenas de pessoas e deu início a um surto que não se limita ao concelho de Lagos.Em Faro, foi encerrad um etabelecimento de ensino por causa da Covid-19. Uma assistente operacional está infetada.A Escola Secundária Pinheiro e Rosa estava a funcionar com aulas presenciais dos alunos do 12.º ano, em preparação para os exames nacionais.As aulas foram transferidas para outro estabelecimento do mesmo agrupamento, de forma a que os bombeiros possam proceder à desinfeção das instalações.As autoridades de saúde colocaram alguns funcionários em confinamento, mas professores e alunos ficam excluídos dessas medidas preventivas.Morreu um dos utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães infetados com o novo coronavirus. O número de infetados subiu para 57: são 34 utentes e 23 funcionários da instituição.O presidente da Câmara Municipal de Cinfães, no distrito de Viseu, afirma que a situação é preocupante, mas que está controlada. Armando Mourisco apela à união da população para combater a propagação do vírus.Cento e sessenta pessoas realizaram o teste para despistar o novo coronavírus. Falta conhecer resultados para os 32 utentes que recebem apoio domiciliário.Já no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, o quadro clínico dos 29 utentes e dos dez funcionários infetados pelo novo coronavírus é estável.O Governo Português ameaça responder da mesma forma a alguns Estados-membros que mantiveram restrições nas ligações aéreas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que estas medidas foram tomadas ao arrepio das decisões de Bruxelas.Considera que essas restrições contrariam o espírito de solidariedade e a decisão da União Europeia de repor a livre circulação no espaço europeu.Acrescenta que Portugal tem enviado informação de forma sistemática e atualizada e que o recente aumento de casos tem a ver com o aumento de testes.A Dinamarca anunciou ontem que vai reabrir as fronteiras a cidadãos europeus a partir do dia 27 deste mês, mas que os portugueses e os suecos não poderão entrar no país.Explica que a entrada só é permitida a cidadãos europeus cujos países registem por semana menos de 20 infecções por cada 100 mil habitantes Portgual e a Suécia não cumprem este critériosAlém da Dinamarca, os portugueses também não têm autorização para entrar na Grécia, Áustria, Lituânia, Letónia, Eslovénia, Hungria e Chipre.O Algarve começa a preocupar as autoridades sanitárias. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde regista mais 35 casos e ainda não contempla a totalidade.As autoridades aguardam com atenção os efeitos da semana passada, com dois feriados e tempo quente.Em Lisboa, foram registadas 325 infeções, o que corresponde a uma ligeira descida para 78 por cento do total do país.Há agora em Portugal mais 417 pessoas infetadas, o número mais elevado desde há nove dias. Morreu mais uma pessoa. O total de óbitos é agora 1524.Os líderes europeus dão início esta sexta-feira às negociações em torno do Fundo de Recuperação e orçamento plurianual da União propostos pela Comissão Europeia, numa cimeira por videoconferência.À escala internacional, de acordo com o balança em permanente atualização por parte da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.