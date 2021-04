Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h15 - Índia regista novo recorde, 2.263 mortos e 332.730 casos num só dia







A Índia registou 2.263 mortos e 332.730 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde num momento crítico em que os hospitais vivem uma crise de falta de oxigénio.





Os números das autoridades de saúde elevam o total de infetados para 16,2 milhões e de mortos para 186.920 desde o início da pandemia no país, o segundo com mais casos, apenas atrás dos Estados Unidos.





O aumento de novos casos nesta segunda vaga tem sido vertiginoso no país asiático, com um aumento de mais de 100 mil casos só na última semana, o que contrasta com as menos de dez mil infeções registadas em fevereiro, quando muitos pensavam que o pior já tinha passado.





As autoridades de saúde relacionam algumas mortes com a crise de falta de oxigénio em muitas regiões indianas.