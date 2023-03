Credit Suisse. Regulador estuda procedimentos disciplinares contra administradores

"Não somos uma autoridade penal, mas", declarou Marlene Amstad, presidente da Finma, entrevistada pelo jornalNZZ am Sonntag, admitindo que a questão está "em aberto".O "Credit Suisse tinha um problema cultural que se traduzia numa falta de responsabilização", acrescentou Amstad. "Muitas vezes não se sabia quem era responsável pelo quê. Isto favoreceu um tratamento negligente dos riscos".até ao seu colapso.As palavras de Marlene Amstad poderão não ser suficientes para calar as críticas.sobre se não poderia ter feito mais para evitar o desastre, dúvidas que Amstad refuta.A responsável pela Finma lembrou que o Credit Suisse foi alvo de seis procedimentos de averiguações nos anos recentes, rejeitando a sugestão de que o regulador não agiu atempadamente nem com firmeza suficiente em resposta aos problemas do banco.

"Nós interviemos cedo e de forma intensiva, onde existiam falhas na legislação supervisora. Mas, especialmente quando agimos com dureza, isso não chega normalmente ao público", afirmou Amstad ao NZZ.







"Imagine-se que se sabia que estamos já a operar na reestruturação do Credit Suisse em novembro ou que tínhamos pedido ao Credit Suisse para preparar respostas alternativas para o caso que acabou de ocorrer", revelou.

Ecoando argumentos usados pelo ministro suíço das Finanças este sábado,e porque isso iria implicar que o Governo suíço herdaria todos os riscos apresentados pelo balancete do banco.Amstad também rejeitou a ideia de que a Suíça esteja sob pressão elevada. "As autoridades suíças decidiram por elas mesmas qual seria a melhor solução", afirmou.

FMI alerta para "elevada incerteza"

O Credit Suisse escapou à falência graças à fusão com o grande rival UBS, sob pressão governamental, mas as ondas de choque abalaram a reputação do setor bancário suíço e a solução tem estado a sob fogo cruzado tanto nos meios políticos como entre os próprios suíços.





Muitos observadores receiam também que o UBS seja agora demasiado grande. De acordo com Amstad, "as exigências ao banco, quanto a capital e liquidez, deverão aumentar progressivamente".



A compra do Credit Suisse pelo UBS seguiu-se à crise atravessada pela banca nos Estados Unidos, que levou investidores a vender títulos de bancos considerados frágeis, como o Credit Suisse, que acumulava escândalos e suspeitas desde há dois anos.





A ameaça de crise financeira permanece, advertiu entretanto a responsável pelo Banco Central Europeu, Christine Lagarde.



O FMI pediu igualmente vigilância perante a "elevada incerteza" no setor financeiro.







A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse em Pequim que os riscos para estabilidade financeira mundial são agora maiores, incluindo pela criação de esferas de influência económica, "uma divisão perigosa que irá tornar todos mais pobres e com menos segurança".