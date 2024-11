Economia da OCDE cresce 0,5% do segundo para o terceiro trimestre

Em comunicado, a OCDE detalha que, entre os países do G7, o crescimento económico se manteve inalterado em 0,5%, embora com diferenças entre os seus membros: Os EUA prosseguiram num ritmo de 0,7%, enquanto França acelerou para 0,4%, face a 0,2% no segundo trimestre, graças principalmente ao efeito dos Jogos Olímpicos de Paris.

Registou-se também um aumento mínimo na Alemanha, que passou de 0,2% no segundo trimestre para 0,3%.

Em contrapartida, o crescimento do PIB abrandou no Japão e no Canadá (ambos de 0,5% no segundo trimestre para 0,2% no terceiro trimestre), bem como no Reino Unido (de 0,5% para 0,1%) e em Itália (de 0,2% para 0,0%).

Entre os outros membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com dados disponíveis, os maiores aumentos trimestrais registaram-se na Irlanda (2,0%), no México (1,3%) e na Lituânia (1,0%), refere o comunicado.

No outro extremo, as maiores descidas do PIB ocorreram na Hungria (-0,7%), na Letónia (-0,4%) e na Suécia (-0,1%).

Em termos homólogos, no conjunto dos países da OCDE, o crescimento do PIB foi de 1,7% no terceiro trimestre, mais uma décima de ponto percentual do que três meses antes.

Entre as economias do G7, destaque para o aumento homólogo nos Estados Unidos (2,7%), enquanto a Alemanha registou a maior queda (-0,2%).