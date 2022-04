Elon Musk junta-se ao Conselho de Administração do Twitter após compra de ações milionária

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

A notícia foi avançada pelo diretor-executivo do Twitter precisamente através de uma publicação nessa plataforma.“Estou entusiasmado por partilhar que designámos Elon Musk para o nosso Conselho!”, escreveu Parag Agrawal.Para o diretor da rede social, o dono da Tesla “acredita fervorosamente neste serviço e é também um crítico intenso do mesmo, o que é exatamente aquilo de que precisamos no Twitter e no Conselho de Administração, para que possamos tornar-nos mais fortes a longo prazo”.“Bem-vindo, Elon!”, acrescentou. O bilionário e acionista do Twitter, onde tem mais de 80 milhões de seguidores, respondeu quePor via mais formal – um documento regulatório divulgado esta terça-feira -, o Twitter disse ter chegado a acordo com Elon Musk para que este “assuma o, na altura da reunião anual de acionistas da empresa”.

Elon Musk, que para além de dono da Tesla é também dono da fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX, está no Top 10 dos utilizadores mais populares do Twitter.

Na segunda-feira soube-se que o bilionário, fundador da fabricante de automóveis elétricos Tesla, tinha comprado cerca de três mil milhões de dólares em ações da rede social. O valor éda plataforma, Jack Dorsey.





No entanto, a empresa já veio assegurar que Musk – quer a título individual, quer como parte de um grupo – não poderá possuir mais de 14,9 por cento das ações do Twitter enquanto for membro do Conselho de Administração e durante os 90 dias seguintes à cessação de funções.Depois da gigantesca compra de Musk,. Esta terça-feira, subiram mais sete por cento.O Twitter vale agora cerca de 40 mil milhões de dólares.

Tweets polémicos

Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo – com uma fortuna avaliada em 289 mil milhões de dólares –, esteve por várias vezes em apuros devido a publicações polémicas no Twitter.Uma das mais recentes aconteceu quando chamou a Vernon Unsworth, um mergulhador que integrou a equipa de resgate que salvou um grupo de adolescentes preso numa gruta prestes a inundar na Tailândia, de “pedófilo”, depois de o homem ter criticado o plano de Musk de salvar os rapazes com um submarino.Mais tarde, o milionário apagou ose pediu desculpa a Unsworth, que ainda assim o processou por 190 milhões de dólares, mas sem sucesso – o tribunal acabou por dar razão a Elon Musk.