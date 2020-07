Espanha. Desemprego engole 3,8 milhões de pessoas

Em junho de 2019, tinha-se registado um recorde histórico de afiliação de trabalhadores à Segurança Social. Com 19,5 milhões de pessoas a trabalhar, o emprego crescia a um ritmo mensal de 75 mil. Mais de meio milhão de postos de trabalho foram criados em apenas um ano e o número de desempregados foi reduzido em cerca de 63 mil, rondando um total de três milhões de pessoas.Um ano depois, porém, a pandemia de Covid-19 levou a que o número de empregados afiliados à Segurança Social se situasse nos 18,6 milhões, quase menos um milhão do que antes.Esta subida foi proporcionada, principalmente, pela procura nos setores da construção, comércio e atividades auxiliares e administrativas. A hotelaria também contribuiu fortemente para o aumento do emprego no último mês, contratando mais de 20 mil pessoas.

Os números do desemprego não eram tão baixos desde maio de 2016.

Desde o início de maio, o Registo Temporário de Regulamentação de Emprego (ERTE, na sigla original), procedimento segundo o qual uma empresa em situação excecional pode obter autorização para despedir trabalhadores ou suspender contratos de trabalho, chegou a incluir 3,7 milhões de funcionários., o que significa um custo médio de 1129 euros por cada pessoa. Já a Segurança Social atribuiu 1,47 milhões de subsídios a trabalhadores independentes durante o mês de junho.

“Próximos trimestres serão positivos”

De acordo com o jornal a avaliação do Governo à evolução laboral é atualmente positiva. A ministra espanhola das Finanças, María Jesús Montero, considerou queA responsável do Governo salientou ainda a capacidade dos ERTE de impedir a destruição de postos de trabalho através da suspensão de contratos, esclarecendo que os trabalhadores abrangidos por este processo estão agora a regressar à atividade., acredita a ministra.Já o sindicato espanhol União Geral dos Trabalhadores (UGT) mostra-se menos confiante, tendo analisado esta recente recuperação com base nos tipos de contrato realizados às pessoas que encontraram emprego.De acordo com o sindicato,. A entidade chamou ainda a atenção para o facto de muitos profissionais de saúde, que foram essenciais na pior fase do combate ao novo coronavírus, terem sido despedidos agora que a Covid-19 tem mostrado sinais de abrandamento.