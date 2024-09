"Estou a fazer pressão". Marcelo volta a instar Governo e PS a entenderem-se no Orçamento

, reiterou o chefe de Estado, recuperando o que havia já afirmado na véspera, em declarações exclusivas à RTP “Ninguém está condenado porque estamos num país livre.

Trata-se, na ótica do presidente da República de uma questão “do interesse nacional”.



Depois de desfiar a sua agenda para os próximos dias, Marcelo quis sublinhar que “o presidente da República, quando é eleito, um dos magistérios que tem é o da influência”: “Que é, sempre que entender que há um tema importante para o país, exercer a sua influência ou a sua pressão para que as coisas corram de uma maneira e não corram de outra”.“Tudo isso explica porque é que eu dou uma importância maior ao Orçamento deste ano do que sempre dei ao longo da minha vida”, completou o presidente.“Agora, o que tenho feito é, de facto, influência, não nego.”, admitiu.

“Ou se considera que nesta situação do mundo e da Europa há um interesse nacional que explica que o Orçamento passe, ou se acha o contrário”, acentuou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta às questões dos jornalistas.



“Abdicando de convicções. Eu abdiquei de convicções como líder da oposição, em muitos pontos, para acertar com o engenheiro Guterres um acordo. Abdiquei. Era mais cómodo para mim, naquela altura, realmente não ter abdicado de alguns pontos. Fui muito atacado no partido”, recordou.“O mesmo se aplica no lado do Governo.”, prescreveu Marcelo Rebelo de Sousa, para lembrar que “os resultados eleitorais foram ninguém ter maioria”.

“Pressão brutal”

Horas antes destas declarações do presidente da República, o líder do PS propugnou, a partir dos Açores, que não se pode ilibar o Chega de André Ventura de “responsabilidades políticas” no processo do Orçamento do Estado.Ao intervir no Congresso Regional do PS nos Açores, Pedro Nuno Santos afirmou ainda que o partido está ser alvo de uma "pressão brutal" para sustentar um Governo de direita. E", acentuaria o secretário-geral socialista.

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, foi o palco escolhido para o 19º. Congresso Regional do PS açoriano.

Segundo Pedro Nuno Santos,Os socialistas, prosseguiu, "apenas querem a retirada de duas medidas", ou seja, a baixa do IRC e o IRS Jovem."Qual é a cedência do PS, perguntam vários.. Não estamos a interferir nas medidas para a saúde, educação, agricultura, para economia ou defesa. Só dissemos que não queremos duas medidas em centenas de páginas", vincou.

"Fantasia"

No entender do secretário-geral do PS, que recusou as acusações de radicalismo,. "A maioria dos jovens vai beneficiar zero do IRS jovem. Radical é quem governa para a minoria", contrapôs.

Na passada sexta-feira, após a reunião bilateral, em São Bento, com Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro considerou "radical e inflexível" a proposta do PS para o Orçamento do Estado. Ainda assim, prometeu um "esforço de aproximação" por via de uma contra-proposta a entregar na próxima semana.

Pedro Nuno deixou ainda críticas à redução do IRS de "forma transversal e sem critério". Tal redução, advogou, deve ser dirigida às empresas que dão "bom destino aos lucros" com "valorização salarial".. Porque os 78 deputados do PS não foram eleitos para executar o programa de governo do PSD, mas o PS está disponível para ceder e viabilizar um Orçamento que em larga medida não concorda em troca de duas medidas", enfatizou o dirigente partidário.

“Inflexibilidade”

Por sua vez, em Figueira de Castelo Rodrigo, o secretário-geral do PSD acusou também este domingo vários líderes parlamentares de “inflexibilidade” nas negociações para o Orçamento do Estado.