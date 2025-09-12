Fitch degrada avaliação de França de "AA-" para "A+"

"A queda do governo durante uma votação de confiança ilustra a fragmentação e a crescente polarização da política interna", indica a Fitch em comunicado. "Esta instabilidade enfraquece a capacidade do sistema político para implementar uma consolidação orçamental de grande envergadura", acrescenta.





A agência norte-americana considera improvável que França consiga reduzir o défice público para menos de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029, como era a ambição do governo cessante.





"Tomo nota da decisão da Fitch de alterar a notação da França de AA- para A+, decisão motivada pela situação das nossas finanças públicas e pela incerteza política, apesar da solidez da economia francesa", reagiu o ministro francês da Economia, Eric Lombard, no X.





Je prends acte de la décision de Fitch de changer la note de la France de AA- à A+, décision motivée par la situation de nos finances publiques et l’incertitude politique, malgré la solidité de l’économie française.



Le nouveau Premier ministre a d’ores et déjà engagé la… — Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) September 12, 2025





De acordo com o ministro Eric Lombard, o novo primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu já começou as consultas com as forças políticas representadas no Parlamento, com vista a aprovar um Orçamento do Estado para 2026 e prosseguir os esforços de recuperação das finanças públicas.



