Genebra aprova salário mínimo de 3.859 euros em resposta à Covid-19

A proposta, de sindicatos e partidos de esquerda, foi

Foi uma "marca de solidariedade" para com os pobres da cidade, reagiu Michel Charrat, presidente do Agrupamento Transfronteiriço Europeu, que apoia quem vive e trabalha entre as fronteiras de França e da Suíça.







A televisão France 3 referiu que a cidade suíça, cuja economia depende do turismo e das viagens de negócios, foi extremamente atingida pela pandemia de Covid-19 e a





A "Covid-19 mostrou que uma certa parte da população suíça não consegue viver em Genebra", referiu. "O mínimo, para não cair abaixo da linha de pobreza e ficar numa situação muito difícil, são 4.000 francos suíços (3.715,35 euros)" mensais, afirmou.







A medida irá beneficiar 30 mil trabalhadores mal pagos, dois terços dos quais, mulheres, acrescentou. Genebra é considerada a terceira cidade mais cara do mundo, atrás de Zurique e de Ashgabat, a capital de Turquemenistão.

Os grandes beneficiados pela medida serão os cerca de 300 mil trabalhadores que moram em França mas trabalham na Suíça.







Antes da votação de domingo passado, Alexander Eniline, do Partido Trabalhista da Suíça, disse que "". Acrescentou que as alegações de que o salário mínimo irá destruir empregos e aumentar o desemprego "não têm fundamento".

Os salários na Suíça podem ou não ser regulados pelas autoridades dos 26 cantões que compõem o país. Dois outros cantões, Jura e Neuchâtel, já aplicam uma remuneração mínima, de 18,57 euros à hora. O resto do país não tem qualquer medida do género.





A hora de trabalho passará a ser paga em Genebra a pouco menos de 21,50 euros, duas vezes mais do que em França, com um salário mensal garantido de 4.086 francos suíços (3.794,32 euros), para uma semana de 41 horas, ou 49.000 francos suíços (45.505,83 euros) ao ano. Em França, a remuneração mínima é de 10.15 euros por hora e de 1.539,42 euros por mês para uma semana de 35 horas.

Em Portugal, continental, o salário mínimo mensal foi fixado em 635,0 euros, num total anual de 8.890 euros, correspondente a 14 meses. Dividido por 12 meses, será de 740,8 euros mensais. A semana de trabalho oscila entre as 35h00 semanais aplicada no setor Estado e as 40h00 semanais no privado.