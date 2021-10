Governo apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2022

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano foi entregue esta segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, João Leão, ao presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, já perto da meia-noite. Esta manhã, o documento é apresentado publicamente em conferência de imprensa. O documento será debatido na generalidade entre 26 e 27 de outubro e a votação global acontece a 25 de novembro.

Proposta de Orçamento do Estado na íntegra aqui.





Ministro entrega proposta no ParlamentoA proposta de Orçamento do Estado para 2022 chegou esta segunda-feira às mãos do presidente da Assembleia da República depois de uma maratona em Conselho de Ministros para a aprovação do documento.





Costa: Orçamento mais justo para as famílias e classe média

Assinei hoje a proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2022. É um Orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens.#OE2022 pic.twitter.com/8yNpNhgdnf — António Costa (@antoniocostapm) October 11, 2021

"Construímos um orçamento centrado na recuperação económica e social do país. É um orçamento apostado no relançamento da atividade económica, com mais investimento, com mais investimento público, com mais investimento privado. O orçamento do próximo ano é o orçamento do investimento", declarou João Leão depois da entrega da proposta a Ferro Rodrigues.### 1355190###A economia portuguesa deverá crescer 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022, de acordo com as previsões do Governo presentes no documento.Este é o segundo orçamento apresentado pelo ministro das Finanças João Leão, após a saída de Mário Centeno para o Banco de Portugal em junho de 2020.O primeiro-ministro assinou hoje a referenda ministerial da lei que aprova a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 e as Grandes Opções do Plano (GOP), que dentro de minutos será entregue na Assembleia da República."Assinei hoje a referenda ministerial da Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2022, bem como as GOP", escreveu António Costa.Na sua mensagem, o líder do executivo acrescenta que "é um Orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens".### 1355191###Esta terça-feira, o ministro das Finanças tem marcada uma conferência de imprensa paa as 9h00 onde prestará esclarecimentos sobre o Orçamento do Estado 2022.