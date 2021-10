OE2022. As reações à proposta de Orçamento do Governo

O Governo apresentou em detalhe esta terça-feira a sua proposta de Orçamento do Estado para 2022. Sucedem-se as reações ao proposto pelo Ministério comandado por João Leão.

12h09 - PEV preocupado com combate à pobreza







Mariana Silva, do PEV, considera que as medidas de combate à pobreza são insuficientes no documento orçamental, sobretudo em dois pontos: o rendimento mínimo de existência não foi aumentado e os escalões de IRS não acompanharam a inflação.





O partido ainda não decidiu o sentido de voto e refere apenas que, caso o documento seja aprovado na generalidade, os Verdes irão apresentar propostas para que constem no documento final.







O PEV pede ao Governo medidas que sejam positivas para o país, e não apenas "paliativos" na resolução dos problemas.







12h02 - CCP. "É um orçamento que nos desilude bastante"







O presidente da CCP e porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais, João Vieira Lopes, considera que o documento orçamental responde a poucas das reivindicações que foram apresentadas ao Governo.







Ainda que exista abertura para alguns benefícios fiscais e investimento, com valores que "até podem ter interesse", tudo vai depender da forma como o Governo regulamenta os projetos.







João Vieira Lopes dá o exemplo do projeto Retomar, que apresenta um conjunto de restrições que o faz abranger poucas empresas.







O responsável considera que vários "aspetos fundamentais" não são abordados neste Orçamento, pelo que é um esforço "muito tímido" para poder apoiar verdadeiramente a retoma da economia. "Um orçamento que nos desilude bastante", conclui.







11h25 - CIP considera que Orçamento fica "aquém das expetativas"









A CIP diz que vai agora analisar o documento em profundidade.



António Saraiva diz que houve um esforço para dar estímulos às empresas, mas "infelizmente pequenos". "Ambicionávamos um pouco melhor", diz, apesar de lembrar as restrições orçamentais. A CIP diz que vai agora analisar o documento em profundidade.

11h15 - CDS fala do parente pobre esquecido pelo Governo e do "pelotão de trás" da recuperação





Cecília Meireles fala das pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia e que não estão contempladas no Orçamento, dizendo que é um documento que não está virado para as empresas. "Para elas não há praticamente nada", diz, lembrando que Portugal está no "pelotão de trás" entre os países da recuperação económica.









Cecília Meireles remete uma reação ao impacto no IRS para mais tarde, argumentando que ainda terá de fazer "muitas simulações".







O CDS diz que preferia um "alívio fiscal transversal", diz, destacando a carga dos combustíveis. Cecília Meireles remete uma reação ao impacto no IRS para mais tarde, argumentando que ainda terá de fazer "muitas simulações". O CDS diz que deverá continuar a votar contra, tal como fez com os anteriores Orçamentos do Estado dos socialistas.

11h05 – “Continuamos preocupados”, diz PSD

O PSD diz que o Orçamento “terá de garantir o apoio a empresas, à recuperação e às pessoas” e que o Governo tem disso “incapaz de fazer o investimento necessário” ao país.

Questionado quando será possível conhecer o sentido de voto do PSD - que tem sido sempre contra os Orçamentos do atual e anterior executivos de António Costa - , o deputado respondeu apenas: "Oportunamente".





O PSD foi o primeiro partido a reagir à proposta de Orçamento do Estado, de forma ainda preliminar. “Continuamos preocupados”, assume Afonso Oliveira, falando do futuro do país e remetendo, no entanto, para mais tarde uma análise aprofundada do documento.O partido lembra ainda que o Orçamento é da responsabilidade do PS e dos partidos de esquerda com quem o governo está a negociar.