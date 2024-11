Governo da Madeira entregou proposta de Orçamento e Plano com "valores mais elevados de sempre"

"Temos um bom Orçamento, não só em termos de montantes, mas também em termos de medidas. O montante global do Orçamento [Regional] é 2.611 ME, é um dos valores mais elevados de sempre, senão o mais elevado de sempre", disse o secretário regional das Finanças da Madeira, Rogério Gouveia, depois de entregar as propostas ao presidente da Assembleia Legislativa da Região, no Funchal.

Em termos de Plano de Investimentos, "esse sim, está comprovado que é o mais elevado de sempre, 1.112 ME", acrescentou.

A proposta de Plano de Investimentos para 2024 estava orçada em cerca de 879 milhões de euros, enquanto o Orçamento Regional para este ano apresentava um valor de 2.195 milhões de euros.

"É um Orçamento que tem preocupações e áreas de intervenção bastante diversificadas, que volta a reduzir os impostos na região, com particular incidência ao nível do IRS [Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares], mantendo inalteradas as reduções que já tinham sido determinadas em exercícios económicos anteriores", adiantou Rogério Gouveia.