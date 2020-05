Governo ressalva que contração da economia é menor do que a registada na Zona Euro

“Alguns dos principais parceiros comerciais de Portugal registaram contrações bastante acentuadas, como Espanha (-4,1%), França (-5,4%), ou Itália (-4,8%), contribuindo para o comportamento negativo das exportações”, refere o comunicado do Ministério.







O Governo considera que a evolução da economia nos próximos meses vai depender da situação epidemiológica e do êxito do levantamento gradual das medidas restritivas que foram decretadas aqui e na Europa, zona económica que significa mais de 70% das exportações portuguesas.“Esta é uma crise que não tem origem nem na economia nem no sistema financeiro”, lembra o Ministério tutelado por Mário Centeno.

“A evolução do PIB no primeiro trimestre está totalmente alinhada com as estimativas para a atividade setorial apresentadas no Programa de Estabilidade. A severidade da quebra da economia está bem espelhada no impacto que as três últimas semanas de março tiveram na evolução do PIB no primeiro trimestre”, refere.







O Governo realça ainda o “capital” angariado nos últimos quatro anos: “um crescimento significativo do investimento, a estabilização do setor financeiro, o reequilíbrio das contas externas e a consolidação estrutural das finanças públicas que constituem bases sólidas para enfrentarmos esta crise melhor do que no passado”.