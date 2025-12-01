"Grande maioria" dos aviões A320 da Airbus já receberam atualização de software

A fabricante de aeronaves Airbus avançou esta segunda-feira que “a grande maioria” dos 6.000 aviões da família A320 afetados por um alerta de segurança já viram o seu software atualizado.





Ao início da manhã eram menos de uma centena as aeronaves que ainda precisaram de ser submetidas a modificações.

c/ agências

Em comunicado, a empresa disse estar a trabalhar com as companhias aéreas para "modificar menos de 100 aeronaves restantes para garantir que possam ser colocadas novamente ao serviço".A gigante industrial europeia anunciou na sexta-feira à noiteapós um incidente no final de outubro nos Estados Unidos.Na altura, um voo da companhia americana JetBlue que ligava Cancún, no México, a Newark, perto de Nova Iorque, teve de fazer uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida, após uma descida brusca de altitude.A Airbus, que na sexta-feira exortou os seus clientes a “suspender imediatamente os voos” de cerca de 6.000 aeronaves afetadas,, atenuando os receios de perturbações em grande escala no tráfego aéreo mundial.A EasyJet, uma das maiores operadoras da gama A320, avançou esta segunda-feira que conseguiu atualizar todas as suas aeronaves afetadas "sem perturbação do programa de voos" durante o fim de semana.No domingo,, “um feito extraordinário só conseguido graças à proatividade, coordenação e dedicação ímpares” das equipas da Manutenção & Engenharia e do Centro de Controlo Operacional.O A320, nas suas inúmeras variantes, é o avião comercial civil mais vendido do mundo.Esta segunda-feira, a Airbus renovou os seus pedidos de desculpa “pelas dificuldades e atrasos causados aos passageiros e às companhias” devido a esta situação, agradecendo “a compreensão em relação à decisão de dar prioridade absoluta à segurança”.