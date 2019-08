Greve de motoristas. A situação ao minuto

10h31 - Pardal Henriques: "Esta requisição civil não veio tirar força à greve"





Em declarações aos jornalistas neste segundo dia de greve, o representante do sindicato de motoristas de matérias perigosas salientou que os motoristas "não fizeram o trabalho de duas pessoas" na segunda-feira, e por isso não houve abastecimento de alguns postos.







Sobre a requisição civil, Pardal Henriques diz que a decisão "não se justifica" e que é uma forma de o Governo "mostrar uma posição" e "dizer que é forte".







"O Governo vem decretar uma requisição civil que não se justifica em lado nenhum, a não ser numa ditadura", acusa.







O responsável considera que chamar o exército a esta situação é "uma aberração" e que a mobilização dos mlitares vai "furar o direito à greve". Pardal Henriques questiona ainda o dinheiro gasto no "aparato policial e militar".





Questionado sobre o facto de os sindicatos não reivindicarem a contratação de mais trabalhadores, Pedro Pardal Henriques explica que a questão nunca se colocou devido ao trabalho extra dos motoristas.







"Não é necessário contratar mais pessoas, desde que se escravize as que aqui estão. Quando os escravos dizem: eu já não quero ser mais escravo, então vê-se que não é suficiente", acrescenta.





Pedro Pardal Henriques refere ainda que esta requisição civil "não veio tirar força à greve".







"Estas pessoas não têm nada a perder. Estão a ser remuneradas, estão a fazer greve, estão a fazer o trabalho normal das oito horas. Vão receber exatamente o que recebiam. A pressão que podia existir do nossso lado deixou de existir", explica.







"Isto pode durar dez anos se for preciso", acrescenta Pardal Henriques.







Quanto à possibilidade de negociar com a ANTRAM, o sindicato diz estar disponível para o diálogo. O responsável destaca que tem sido a ANTRAM a recusar as negociações em vários momentos, ainda antes da entrega do pré-aviso de greve.





Sobre a possibilidade de se afastar da mesa das negociações, tal como foi sugerido pela associação de patrões, Pardal Henriques diz que vai continuar a ser o representante enquanto os motoristas quiserem.





"Se esta representação incomoda muita gente, temos pena, vão ter de levar comigo enquanto estas pessoas quiserem", refere.







9h35 - Reivindicações dos motoristas de Leça da Palmeira







No segundo dia da greve dos motoristas de matérias perigosas e após a requisição civil apresentada pelo Governo, um grupo de motoristas de Leça da Palmeira apresenta reivindicações relacionadas com a contabilização efetiva das horas extraordinárias.











8h21 - "Aos poucos, os postos vão ficar vazios"

No piquete de Aveiras, o porta-voz do SNMMP afiança que "estão 100 por cento dos trabalhadores a trabalhar". Pedro Pardal Henriques afirma, por outro lado, que "neste momento, o que se passa é uma greve de zelo e o Governo é conivente".





Pardal Henriques garante que os motoristas não farão horas extraordinárias. Ou seja, só irão cumprir oito horas."Isto quer dizer que fazem cerca de metade das horas normais. É normal que os serviços mínimos representem metade do serviço normal", frisou.Para acrescentar: "Aos poucos, os postos de abastecimento vão ficar vazios".Decretada a requisição civil, a RTP auscultou também o piquete da greve dos motoristas em Matosinhos. Manuel Mendes, coordenador sindical, sustentou que, ali, a medida do Governo estava a revelar-se desnecessária."Os serviços estão a ser feitos, serviços que não são considerados serviços mínimos. Acabam de vir agora aqui dois colegas, dizendo que vêm com um papel na frente do carro a dizer que são serviços mínimos. Eles vão carregar enxofre. Não tem nada a ver com serviços mínimos", descreveu."Outros carros de asfalto estão a carregar e não são serviços mínimos", acrescentou.A segunda jornada da greve dos motoristas arrancou já com a requisição civil em vigor - medida decretada pelo Governo ao fim da tarde de segunda-feira, com base no argumento de que os profissionais deixaram de cumprir os serviços mínimos.Cerca das 23h00 de segunda-feira, alguns motoristas, citados pela agência Lusa, admitiam sinais de desmobilização dos piquetes de greve. Mas estes começaram a recompor-se ao início da manhã.Ouvido pouco depois das 7h00 pela reportagem da RTP junto à sede da Companhia Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, deixou críticas ao Executivo."Para o sindicato, não vai mudar. A única coisa que vai mudar para os trabalhadores é que eles vão continuar a fazer os serviços mínimos que fizeram ontem. Estes camiões que veem a entrar e a sair ontem também entraram e saíram, não mudou absolutamente nada", começou por afirmar, quando questionado sobre o impacto da requsição civil."A única coisa que muda é que muda é que as pessoas hoje estão a fazer isto com uma espada na cabeça", acentuou Pardal Henriques."O que os senhores ministros ontem vieram dizer é que estas pessoas têm de trabalhar, porque senão têm de incorrer numa pena de prisão até dois anos. Isto é completamente irresponsável do nosso Governo", reforçou o responsável, que reiterou que o protesto visa denunciar "irregularidades" na profissão.Nos termos de uma portaria entretanto publicada em Diário da República, a requisição civil estabelece que os militares das Forças Armadas e outros agentes da autoridade podem substituir "parcial ou totalmente" os profissionais do sector.Estão incluídas nesses serviços as operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural.Esta requisição civil que está a decorrer de forma gradual e faseada, visando assegurar o abastecimento da rede de emergência, aeroportos, postos servidos pela refinaria de Sines e unidades autónomas de gás natural.Na última noite, o ministro Vieira da Silva deixou o aviso: as consequências de não se cumprir a requisição civil são diferentes do incumprimento de serviços mínimos.No primeiro dia da paralisação, o Algarve foi a região mais afetada. Na última noite, porém, 14 camiões conduzidos por militares saíram de Sines para o sul do país.