Guerra, inflação, crise petrolífera. Deutsche Bank alerta para risco de estagflação semelhante à dos anos 70

Henry Allen e Cassidy Ainsworth-Grace,, com sede em Frankfurt,Nesta altura o cenário era de inflação, preços de energia elevados e guerra no Médio Oriente.A Guerra do Yom Kippur, na década de 1970, envolvendo israelitas e árabes, em disputa pelas terras próximas ao Canal de Suez, na fronteira entre Israel e Egito, provocou um choque no preço do petróleo e uma consequente estagflação na economia mundial, devido aos embargos ao crude impostos contra os países que apoiaram Israel no conflito.

O choque petrolífero causado pela imposição do embargo ao petróleo, pela Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), durante a Guerra do Yom Kippur, provocou, por sua vez, uma recessão económica no mundo Ocidental nos anos 70. A inflação manteve-se acima do objetivo e houve uma estagnação no desenvolvimento económico. Segundo o Deutsch Bank, foram necessários muitos anos para que os preços estabilizassem.

“A inflação mantém-se acima do objetivo nas principais economias; nos últimos anos, assistimos a picos graves nos preços da energia; e tem havido uma crescente agitação industrial” escreveram os analistas da Deutsche Bank, segundo o jornal britânico “No fim de semana, os ataques a Israel mostraram como o risco geopolítico pode regressar inesperadamente” alertaram.



Na segunda-feira os preços do petróleo dispararam mais de 4 por cento, após o grupo islâmico Hamas ter lançado um ataque surpresa contra Israel, o que aumentou a preocupação sobre o impacto do conflito no Médio Oriente na oferta do crude. escreveram os analistas da Deutsche Bank, segundo o jornal britânico The Guardian Na segunda-feira os preços do petróleo dispararam mais de 4 por cento, após o grupo islâmico Hamas ter lançado um ataque surpresa contra Israel, o que aumentou a preocupação sobre o impacto do conflito no Médio Oriente na oferta do crude.

Cinquenta anos depois, o ataque surpresa do Hamas a Israel no fim de semana veio somar-se aos múltiplos desafios que têm marcado esta década, após a pandemia da Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentando o risco de repetição dos anos 70.





Além disso, segundo a nota do Deutsche Bank, “este ano estamos a assistir a um fenómeno El Niño, que faz lembrar um fenómeno semelhante no início da década de 1970, que pressionou os preços dos alimentos para cima".







A inflação ainda está acima dos seus níveis pré-pandemia e dos objetivos traçados pelos bancos centrais em todos os países do G7 – EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido.





"Um novo pico inflacionista poderia muito bem levar as expectativas a perderem a estabilidade", afirmam os analistas da Deutsche Bank. De acordo com as previsões económicas mundiais, divulgadas esta terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) , a inflação continua “desconfortavelmente elevada” e a economia mundial está a abrandar, segundo as quais o crescimento global deverá abrandar "de 3,5% em 2022 para 3% em 2023 e 2,9% em 2024”.





A imprevisibilidade sobre durante quanto tempo permanecerá elevada é uma das questões mais importantes que os mercados financeiros enfrentam, pelo que os especialistas da Deutsche Bank defendem que existem razões “muitos fortes” para ser cauteloso e evitar a “complacência da sua trajetória” conta o jornal The Guardian.