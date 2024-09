OE 2025. Primeiro-ministro e líder do PS reúnem-se na sexta-feira

O encontro está agendado para a próxima sexta-feira, 27 de setembro, às 15h00.



A informação surge praticamente uma hora depois de conhecidos esta troca de argumentos entre Executivo e socialistas sobre um encontro para debater o Orçamento do Estado para o próximo ano.



PS desmente acusações e fala em “provocação”

O gabinete do primeiro-ministro afirma que a reunião chegou a estar agendada para o passado dia 18 deste mês e que Luís Montenegro manteve a disponibilidade para o encontro, apesar de ter cancelado toda a sua agenda na semana dos incêndios. “No entanto, o secretário-geral do Partido Socialista desmarcou essa reunião”, lê-se no comunicado.“O secretário-geral do Partido Socialista transmitiu apenas ter disponibilidade a partir do dia 27, 23 dias depois do pedido de reunião da iniciativa do primeiro-ministro”, acrescenta.Os socialistas já vieram desmentir as acusações. Garantem que a reunião marcada para a semana passada foi cancelada pelo Governo, “depois do PS ter exigido que da mesma fosse dado conhecimento público prévio”.Na ótica dos socialistas, "o único objetivo deste tipo de comunicação só pode ser o de desviar a atenção dos outros temas que estão a marcar a atualidade - como os incêndios que assolaram o país na semana passada -, e de criar indesejável instabilidade política".Era nisso que um Governo adulto e responsável deveria estar concentrado neste momento", criticam.Os socialistas explicam que "o Governo sugeriu a realização de reuniões em dois momentos entre o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, reuniões que não tiveram lugar"."Da primeira vez, a reunião não aconteceu porque não haviam sido enviados a tempo os dados sobre as contas públicas exigidos pelo Secretário-Geral do PS para se iniciar o processo negocial. Da segunda vez, na passada quarta-feira, o Governo recuou na marcação da reunião quando o PS exigiu que da mesma fosse dada conhecimento público prévio", escrevem.Na passada sexta-feira, de acordo com o PS, "os dois gabinetes tentaram encontrar uma data para a reunião, condicionada pela ida do secretário-geral do PS aos territórios afetados pelos incêndios no dia 23 e 24 de setembro e pela viagem do primeiro-ministro"."O PS propôs a data de 27 de setembro na passada sexta-feira, tendo o Governo já esta noite aceitado a data e proposto o horário das 15:00, que o PS aceitou", lê-se no texto.