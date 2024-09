OE2024. Previsão de crescimento económico entre dois e três por cento

O Governo prevê um excedente orçamental de cerca de 500 milhões de euros, no próximo ano. A informação está a ser transmitida aos partidos na segunda ronda negocial sobre o Orçamento do Estado.

Há ainda previsão de um crescimento económico entre 2 e 3% e uma descida da dívida pública, no final deste ano, a rondar os 96% do PIB.



O PAN foi o primeiro a ser recebido pelos ministros das Finanças, da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Depois foi a vez do Livre. Há pouco, terminou a reunião com o PCP.



Durante a tarde, o Executivo vai receber o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e Partido Socialista.



A única reunião marcada para amanhã é com o Chega.