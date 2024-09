OE2025. "Não abortem a descolagem do avião da economia portuguesa"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"Se pudesse deixar um apelo como ministro da Economia é que não abortem a descolagem do avião da economia portuguesa quando ela está a levantar exatamente voo, no momento mais crítico. Deixem a economia portuguesa voar, deixem os empreendedores ganhar asas", apelou Pedro Reis, que falava nas jornadas parlamentares conjuntas do PSD e CDS-PP, que decorrem até terça-feira, na Assembleia da República, sob o tema "Um Orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas".



Pedro Reis avisou que os próximos anos "não são mais uns, são anos em que se vai decidir internacionalmente onde assentam arraiais os investimentos estratégicos que mudam as economias".