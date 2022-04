Orçamento do Estado. Governo entrega e apresenta proposta para 2022

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 é apresentada esta quarta-feira pelo Governo. O primeiro-ministro, António Costa, afirma que o documento é de contas certas e mantém as prioridades apresentadas no final de 2021. Acompanhe aqui, ao minuto, a apresentação da proposta pelo ministro das Finanças.

13h54 - Resposta à inflação. Estado teria de pagar até 662 euros por família pobre



Para travar o impacto da inflação nas famílias mais pobres, o Estado teria de gastar até 556 milhões de euros.



Esta é uma das conclusões de um estudo da Nova SBE, segundo o qual a subida da inflação e o aumento dos preços da alimentação atinge, sobretudo, as famílias com rendimentos mais baixos e que gastam uma percentagem maior dos salários em bens de primeira necessidade e em serviços.



Para compensar a inflação, o Estado teria de pagar a cada família necessitada entre 158 e 662 euros por ano.



13h47 - Inflação é revista em alta e passa para 4%



A macro economia da proposta de Orçamento engloba um corte na previsão do crescimento. Este ano, deverá ficar abaixo dos 5%.



Há também uma revisão em alta da inflação para valores a rondar os 4%.



O documento leva o carimbo da preocupação em manter o défice em valores controlados. Estima um objetivo de 1,9% para este ano.



13h35 - “Este Orçamento traz respostas essenciais”, diz Medina



Fernando Medina afirmou, no final da entrega do OE2022 na Assembleia da República, que o Governo teve “a preocupação de fazer esta entrega” e de realizar este Orçamento “o mais rápido possível”.



Isso para que, também o mais rápido possível, “possamos recuperar a normalidade do funcionamento da administração” e “possam entrar as medidas de apoio às famílias, às empresas, aos mais jovens, neste momento sensível que estamos a viver”.



“Este Orçamento traz respostas essenciais na mitigação do aumento do preço dos combustíveis; traz respostas essenciais para as centenas de milhares de pensionistas que, com a aprovação deste Orçamento, verão a sua pensão aumentada com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022; traz um alívio fiscal para a classe média; traz apoios ao investimento produtivo”, declarou o ministro das Finanças escolhido por António Costa para a nova legislatura.



“No fundo, é um Orçamento que responde às necessidades do país” e que “prossegue a linha das contas certas”, acrescentou.



13h15 - OE2022 já foi entregue





O ministro das Finanças já entregou na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2022.







13h00 – Fernando Medina entrega OE2022 no Parlamento

António Costa fala em proposta de contas certas

O ex-presidente da Câmara de Lisboa e novo ministro das Finanças do Executivo socialista, Fernando Medina, está neste momento na Assembleia da República para entregar na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

A proposta do OE2022 é entregue seis meses depois da primeira proposta ter sido chumbada, em 27 de outubro do ano passado, com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

Para as 14h30 está marcada a conferência de imprensa para apresentação do documento.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 é entregue esta quarta-feira pelo Governo na Assembleia da República, depois do chumbo em outubro, que levou à realização de eleições legislativas antecipadas.

Após aprovada a proposta na terça-feira em Conselho de Ministros, o ministro das Finanças, Fernando Medina, vai apresentar o primeiro Orçamento assinado por si, mas ainda desenhado pelo antecessor João Leão.

As linhas gerais da proposta foram apresentadas na segunda-feira aos partidos com representação parlamentar (PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP) e aos deputados únicos do PAN e Livre pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.