PM diz que Portugal é um "farol de estabilidade" política, social e financeira

"Quem diria que, há uma década atrás, saídos de um processo de recuperação em que tivemos de solicitar ajudar externa, hoje somos, no âmbito da Europa, uma referência de estabilidade financeira, com uma das melhores performances da União Europeia?", referiu.

Para o primeiro-ministro, este é um dos fatores de competitividade que o país não pode ignorar nem desperdiçar.

Além disso, destacou, Portugal é "um país seguro", uma realidade que é preciso continuar a garantir, por se tratar de mais um importante ativo económico.

A localização geoestratégica, o investimento na autonomia energética e a aposta no conhecimento e sua aplicação na economia foram outros dos "trunfos" esgrimidos por Montenegro para vincar que Portugal "tem tudo para vencer".

Na sua intervenção, o chefe do Governo lembrou que Portugal tem pela frente "um ciclo de investimentos de muitos milhões de euros" na área da defesa, para sublinhar que este é um filão que as empresas podem aproveitar.

"Há aqui uma oportunidade. Eu não decido os investimentos das empresas, mas vale a pena olhar para este setor", afirmou.

Garantiu que o Governo vai continuar a "aliviar o país de uma carga fiscal que é penosa para pessoas e empresas" e a "investir muito" na simplificação e diminuição da carga burocrática, garantindo que esta é uma causa "que não vai largar".

Para o primeiro-ministro, é necessário continuar a estimular a interação entre o conhecimento e as empresas, para que o país possa "olhar o futuro sem medo", pagando bons salários e retendo talento.

O novo edifício do CeNTI abrange uma área total de 6.600 metros quadrados, tendo significado um investimento global de 5,4 milhões de euros.

Conta com 19 laboratórios, quatro dos quais ligados à recente aposta do CeNTI no domínio das baterias .

Destaque ainda para o laboratório de fibras de celulosa regenerada, dedicado ao desenvolvimento de fibras avançadas de baixo impacto ambiental e alta performance, produzidas a partir de madeira ou biomassa.

O CeNTI tem 18 anos de atividade e conta com mais de 200 investigadores.