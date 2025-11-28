Promessa de Orbán. Hungria vai continuar a comprar petróleo e gás à Rússia

O chefe do governo húngaro é a principal voz na Europa crítica das sanções à Rússia e do apoio a Kiev.





Num novo desafio a Bruxelas, que procura atualmente formas de aceder aos fundos russos congelados, para auxiliar a Ucrânia, Orbán foi a Moscovo reunir-se com Vladimir Putin, deixando a promessa de que a Rússia se irá manter como o principal fornecedor de energia do país.

A Eslováquia e a Sérvia deverão igulamente beneficiar do fornecimento energético de Moscovo. Garantias permitidas no início de novembro pelo presidente norte-americano, Donald Trump, durante a visita de Orbán a Washington . Trump aceitou que a Hungria continue a comprar petróleo russo, pelo menos enquanto Orbán permanecer no poder.





Viktor Orbán assumiu-se ainda como intermediário entre Washington e Moscovo quanto à paz na Ucrânia, novamente contra os objetivos da União Europeia, cada vez mais posta de parte no processo.





O primeiro-ministro húngaro apoiou o plano de 28 pontos apresentado por Donald Trump para conseguir a paz na Ucrânia, apesar dos protestos europeus e ucranianos.





Orbán e a imprensa húngara que o apoia acusam Bruxelas de pretender continuar com o conflito. "A Europa decidiu ir para a guerra na Ucrãnia", afirmou o chefe de governo da Hungria à rádio estatal na semana passada.





O presidente russo deixou elogios ao que considera a posição equilibrada de Orbán em relação à guerra na Ucrânia.





Vladimir Putin agradeceu particularmente a disponibilidade de Orbán para acolher em Budapeste uma cimeira sobre a paz com o seu homólogo americano.

O líder do Kremlin mostrou-se aberto à realização do encontro, avançado pela primeira vez num telefonema com Donald Trump a 15 de outubro, na véspera de Volodymyr Zelensky ser recebido mais uma vez por Trump.



