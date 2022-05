Rússia cria lei para apreender empresas ocidentais que queiram abandonar o país

A Rússia garante que a nova lei pode entrar em vigor já nas próximas semanas. Com ela,. Em último caso, os negócios de investidores estrangeiros poderão mesmo ser apreendidos pelo Governo russo.As empresas ocidentais passam, assim, a ter a vida dificultada quando quiserem deixar o país devido às consequências económicas da invasão da Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro.O anúncio da nova lei chega depois de dezenas de empresas ocidentais, incluindo as gigantes da restauração McDonald’s e Starbucks, petrolíferas ou fabricantes de automóveis,, que deverá agora enfrentar uma inflação histórica.Entre as empresas que escolheram continuar na Rússia e que agora poderão ser alvo da nova lei estão os bancos UniCredit e Raiffeisen, a gigante do mobiliário IKEA ou a cadeia deBurguer King.A proposta de lei foi já aprovada na câmara baixa do Parlamento russo, a Duma,e tornada em lei.

Governo terá o poder de nomear novos administradores

A entrar em vigor, a nova lei– ou seja, qualquer país que queira retirar da Rússia os seus negócios ou que tenha imposto sanções a Moscovo.No caso de ser nomeado um novo administrador para determinada empresa, este passará a ter o poder de a vender, enquanto os antigos donos ficam proibidos de fazerem negócios na Rússia.O administrador nomeado pela Rússia poderá ser, por exemplo,A decisão russa chega também depois de, esta semana, a Comissão Europeia ter proposto a, permitindo aos governos da UE confiscar ativos de empresas e indivíduos que contornem as restrições contra Moscovo.Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou que deixará de permitir à Rússia o pagamento aos detentores de ações que se encontrem nos EUA.

Rússia garante que atuará apenas sobre empresas essenciais

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, tem sido dos mais críticos em relação às empresas que abandonam o país, tendo já atacado “os inimigos que tentam limitar o desenvolvimento [da Rússia] e arruinar as nossas vidas”.A nova lei procura, assim, contra-atacar o impacto económico deixado pela saída de empresas ocidentais., explicou à agência Reuters o advogado Sergej Suchanow.“Em primeiro lugar,. Para evitarem ter novos administradores, as empresas devem demonstrar que não vão abandonar os negócios na Rússia”, declarou.Outra opção, já a ser considerada por algumas empresas ocidentais, é a de entregarem voluntariamente o controlo dos negócios a indivíduos da sua confiança. Desse modo, talvez consigam convencer Moscovo de que estão a ser responsáveis enquanto, simultaneamente, se distanciam do país.

A venda das empresas também está em cima da mesa, mas as condições económicas atuais não permitem bons negócios na Rússia, pelo que essa opção está a ser evitada pela maioria.

A nova lei russa estabelece uma série de critérios para poder atuar, entre os quais. Entre esse grupo estão, por exemplo, empresas que fabriquem equipamentos médicos, mas também multinacionais da área dos transportes ou energia.

O Ministério russo da Economia assegurou que apenas aplicará a lei a empresas “em estado crítico”, cujos empregos ou produção tenham de ser assegurados.