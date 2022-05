Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h48 - Lviv ainda a salvo de bombas



O governador de Lviv, Maksym Kozytskyi, adianta que houve apenas um alarme para um possível bombardeamento aéreo durante a noite. Mas a ameaça não se materializou.



Kozytskyi sublinha ainda que, pela primeira vez desde que a região próxima da Polónia começou a acolher deslocados de guerra, não houve, na quarta-feira, qualquer pedido de abrigo temporário.



8h38 - Defesa da UE ainda dependente da NATO e dos EUA



A denominada "bússola estratégica" para a defesa agitada pela União Europeia está condicionada a um esforço orçamental que ainda por garantir. O que deixa à NATO e aos Estados Unidos o papel de garantes da segurança do bloco comunitário. É o que consideram analistas auscultados pela agência Lusa.



"A autonomia é um desígnio da União Europeia e está declarada na sua Estratégia Global de 2016 quando Federica Mogherini [Alta Representante da UE para Política Externa e Segurança entre 2014 e 2019] lançou a estratégia global que vinha na sequência de uma anterior, um documento essencialmente político, bem elaborado, na prática uma estratégia de segurança para a União Europeia", disse o general Agostinho Costa, vice-presidente do centro de estudos Eurodefense-Portugal.



Já a "bússola estratégica", aprovada pelos 27 em 21 de março na cimeira de Versalhes, apesar de definida como um "documento integrador", caracteriza-se por "mudar muito pouco". "Na prática, reitera políticas já definidas. Apresenta objetivos e metas, mas para isso é necessário esforço orçamental", refere o general.



Esta análise é partilhada por Paulo de Almeida Sande, professor convidado da Universidade Católica. Também em declarações à Lusa, o especialista em assuntos europeus considerou que este novo documento consiste em alcançar a autonomia estratégica da UE, embora com limitações.



"Há uma questão de fundo, a orçamental, dos recursos que os europeus estão disponíveis para fornecer nesta matéria. Mesmo na NATO foi dito que existe um défice de investimento por parte dos europeus, mas ainda mais decisivo e dramático quando se pensa na questão da defesa, na dimensão da autonomia estratégica europeia neste plano das capacidades de defesa", enfatizou.



8h32 - Número um do Banco Mundial alerta para risco de recessão global



David Malpass avisa para uma potencial recessão à escala global alimentada pela guerra na Ucrânia, à medida que aumentam os preços dos alimentos, energia e fertilizantes.



O responsável diz ainda que muitos países europeus permanecem demasiado dependentes do gás e do petróleo russos. Cortes operados por Moscovo poderão conduzir a uma "desaceleração substancial" destas economias do Velho Continente.



8h24 - Milhares de prisioneiros de guerra em Donetsk e Lugansk



O número de prisioneiros de guerra ucranianos cativos nas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk ascende a oito mil, segundo um responsável pró-russo.



"Há muitos prisioneiros. Claro que há mais no território da república popular de Donetsk, mas também temos muitos e o total ronda os oito mil", disse Rodion Miroshnik, recém-nomeado embaixador de Lugansk na Rússia, em declarações citadas pela agência Tass.



8h10 - "O Mar de Azov está perdido para sempre"



O vice-primeiro-ministro da administração da Crimeia, Georgy Muradov, sustenta que "o Mar de Azov está perdido para sempre", afiançando que as autoridades ucranianas jamais poderão recuperar o acesso a esta massa de água.



"Os portos nas regiões de Zaporizhia e Kherson não voltaram a ser ucranianos. Estou seguro de que, depois da reunificação das nossas regiões com a Rússia, o Mar de Azov voltará, como no passado, a tornar-se exclusivamente um mar interior da Federação Russa", disse o responsável, citado pela agência russa RIA Novosti.



Outro responsável administrativo nomeado por Moscovo para a região de Zaporizhia afinou pelo menos diapasão. Vladimir Rogovo diz que esta região e Kherson não irão regressar à esfera de Kiev.



7h42 - "Isto é coação". Ucrânia acusa Rússia de não querer negociar



Em Davos, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou que a Rússia não está disposta a negociar, limitando-se a impor condições.

As forças russas destacadas para a Ucrânia atacaram, nas últimas horas, mais de 40 localidades nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país.



Morreram pelo menos cico civis nos últimos ataques russos no Donbass. Há ainda notícia de pelo menos 38 edifícios residenciais destruídos, assim como uma escola, um complexo de saúde, um centro recreativo e uma estação ferroviária. O balanço é das Forças Armadas ucranianas.



À margem do Fórum Económico Mundial, em Davos, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, afirmou que a situação no Donbasse é "extremamente má" e que o seu país necessita, com urgência, de sistemas de lançamento múltiplo de rockets , de forma a tentar recuperar objetivos russos como a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia.

Dmytro Kuleba foi ao ponto de acusar a NATO de não estar "a fazer literalmente nada para parar a Rússia".



O Ministério russo da Defesa alegou que o porto de Mariupol voltou a funcionar, ao cabo de três meses de combate naquela cidade do sul da Ucrânia. Moscovo afiança que está preparada para abrir um coorredor de navegação para que os navios possam sair para o Mar de Azov.



O presidente ucraniano criticou o antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, depois de este ter sugerido que a Ucrânia cedesse território à Rússia. "Parece que o seu calendário não é de 2022, mas de 1938", reagiu Volodymyr Zelensky.

Dmytro Kuleba disse ainda que o sexto pacote de sanções da União Europeia à Rússia está suspenso.Apesar de a missão da Finlândia e da Suécia na Turquia ter terminado sem acordo, o porta-voz do presidente turco diz que houve avanços e que as conversações vão continuar."Portugal deu autorização, nesta noite de quarta-feira, à venda do Chelsea Football Club", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros."As duas Autoridades Nacionais Competentes - Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério das Finanças - deram luz verde ao pedido recebido da parte de Roman Abramovich para uma derrogação humanitária, permitindo que o clube inglês seja transacionado", acrescenta o texto enviado às redações."A autorização portuguesa decorre da garantia dada pelas autoridades britânicas de que as receitas da venda serão utilizadas para fins humanitários, não beneficiando direta ou indiretamente o proprietário do clube, que consta da lista de sanções da União Europeia. A posição nacional conta com a concordância da Comissão Europeia".