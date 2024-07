Taxa de juro na habitação cai pelo 5.º mês consecutivo em junho - INE

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação "desceu para 4,513%, valor inferior em 4,3 p.b. [pontos base] face ao registado no mês anterior, sendo a quinta descida consecutiva".

Este é o valor mais baixo da taxa de juro implícita no crédito à habitação desde outubro de 2023, quando foi de 4,433%. Este indicador subiu de forma consecutiva até janeiro deste ano, quando atingiu uma média de 4,657%, um máximo de que se tem afastado mais a cada mês.

No total, em junho houve uma redução acumulada de 14,4 p.b. desde janeiro.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro diminuiu pelo oitavo mês seguido, para 3,729%, menos 11,6 p.b. do que no mês anterior.

A prestação média em junho fixou-se em 404 euros pelo terceiro mês consecutivo, sendo superior em 43 euros ao registado no mesmo mês do ano passado.

Em junho, a parcela relativa a juro representou 61% da prestação média, percentagem igual ao mês anterior e mais do que os 53% de há um ano, o que significa que em 404 euros, 245 euros destinaram-se ao pagamento de juros e 159 euros ao capital amortizado.

Nos contratos celebrados no último trimestre, o valor médio da prestação baixou seis euros face aos três meses terminados em maio, para 597 euros, correspondendo ainda a uma descida de 2,0% em termos homólogos.

No final de junho, o capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação subiu 355 euros face ao mês anterior para 66.279 euros, mais 4,7% do que o registado no mesmo mês do ano passado.