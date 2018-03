Taxas de Trump. Bruxelas só admite isenções para toda a União

Carlos Santos Neves - RTP08 Mar, 2018, 11:50 / atualizado em 08 Mar, 2018, 11:51 | Economia

“Se eles tentarem abrir uma exceção para um dos Estados-membros, isso significa uma exceção para toda a UE”, reagiu esta quinta-feira o comissário finlandês Jyrki Katainen, para sublinhar que, na União, a política comercial é de alcance comunitário.

Trump pretende impor tarifas de 25 e dez por cento às importações de aço e alumínio, respetivamente. Uma intenção que teve imediatos ecos negativos nas bolsas e ressuscitou receios de uma guerra comercial.



“O que li hoje é que encaram, provavelmente, isenções para os países do NAFTA, mas mencionaram também o Reino Unido e talvez outros países”, assinalou o vice-presidente da Comissão Juncker, referindo-se aos signatários do Acordo Norte-americano de Livre Comércio: Estados Unidos, México e Canadá.



“Esperamos com ansiedade a decisão final”, prosseguiu o responsável, para acrescentar que, nas últimas semanas, os diretórios europeus “contactaram com as autoridades americanas de forma intensa, para tentar convencê-las a não causar danos maiores à sua economia e à economia mundial”.



O cenário de isenções pontuais às tarifas sobre as importações de aço e alumínio – anunciadas na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos – foi traçado na quarta-feira pela Casa Branca, com a porta-voz Sarah Huckabee Sanders a nomear “México, Canadá” e “potencialmente outros países”.



A porta-voz falou ainda de uma avaliação “país a país”, tomando por base critérios de “segurança nacional”.

“Resposta apropriada”



Também neste capítulo, o da política comercial, Trump está a resgatar argumentos da campanha presidencial que o sentou à secretária da Sala Oval, ao afirmar que os parceiros comerciais dos Estados Unidos prejudicam há décadas as indústrias da superpotência.



Os planos do 45.º Presidente norte-americano podem ganhar força de ordem executiva ainda esta semana, segundo a porta-voz da Casa Branca. Em Pequim, o Governo chinês já fez saber que a investida tarifária de Washington merecerá uma “resposta apropriada e necessária”.



O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, contrapôs, ao mesmo tempo, que China e Estados Unidos fariam melhor se procurassem pontes ao invés de rivalidades.



De resto, a própria Comissão Europeia tem já medidas retaliatórias em cima da mesa: a eventual imposição de taxas sobre produtos norte-americanos como o bourbon, sumos de laranja, manteiga de amendoim e o próprio aço.



Por seu turno, a diretora-geral da Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, veio avisar que, numa guerra comercial de alcance global, “ninguém ganha”.