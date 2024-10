"Um de vários". Ventura dá detalhes sobre alegados encontros com primeiro-ministro

No dia 15 de Julho,pelas 10h da manhã, tive um encontro não divulgado à imprensa com o Primeiro-Ministro na sua residência oficial , a pedido do próprio. Foi aqui que pela primeira vez um acordo específico esteve em cima da mesa. No entanto, ficou claro, da nossa parte, que não… — André Ventura (@AndreCVentura) October 11, 2024

"No dia 15 de Julho, pelas 10h da manhã,, a pedido do próprio”, escreve o líder do Chega.“Foi aqui que pela primeira vez um acordo específico esteve em cima da mesa. No entanto, ficou claro, da nossa parte, que”, continua André Ventura.Na publicação, diz ainda que “este foi um de vários encontros” e questiona: “como se pode vir agora negar isto e espezinhar o Chega desta forma?”.As declarações surgem depois de, na quarta-feira, André Ventura ter avançado numa entrevista à CNN Portugal que Luís Montenegro lhe ofereceu um lugar no Governo em troca da aprovação do Orçamento do estado para 2025.“O primeiro-ministro negociou com o Chega, quis negociar com o Chega" e propôs "um acordo para este ano",, garantiu.Segundo Ventura, essa proposta foi apresentada no encontro que os dois tiveram a 23 de setembro."Mas já tínhamos falado disso também antes do verão", indicou, acrescentando que recusou esta proposta porque só aceitaria um acordo para a legislatura.Luís Montenegro apressou-se a desmentir as afirmações do líder do terceiro maior partido, escrevendo na rede social X que“O que acaba de ser dito pelo presidente desse partido é simplesmente MENTIRA. É grave, mas não passa de mentira e desespero”, vincou o primeiro-ministro.