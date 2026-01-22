Venezuela. Aprovada em primeira leitura abertura da produção de petróleo a privados

O país tem as maiores reservas de petróleo do mundo.

Até agora, a produção de petróleo era do domínio exclusivo do Estado ou de consórcios nos quais o Estado detinha uma participação maioritária.





A nova lei estipula que "as empresas privadas domiciliadas na República Bolivariana da Venezuela" poderão explorar petróleo após a assinatura de contratos.





A "primeira leitura" refere-se ao processo legislativo de debate e votação de um projeto de lei num Parlamento.



A reforma necessita de ser aprovada em segunda leitura, e acontece três semanas após a dramática deposição do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.



