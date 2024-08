Vista Alegre vota em assembleia-geral escolha de consultor da CR7 para a administração

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Tiago Craveiro foi apontado pela Visabeira como membro do Conselho de Administração da Vista Alegre para o mandato em curso.

Segundo a mesma nota, a eleição tem por base uma recomendação do Instituto Português de Corporate e Governance (IPCG), que diz que o "número de administradores não executivos deverá ser maior do que o número de administradores executivos".

Tiago Craveiro é, desde novembro de 2023, consultor estratégico da empresa de Cristiano Ronaldo - CR7, SA -, e, desde abril de 2022, do presidente da UEFA e do gabinete executivo.

Antes disso, foi diretor executivo da Federação Portuguesa de Futebol, secretário-geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, chefe de gabinete do secretário de Estado da Juventude (julho de 2004 - março de 2005) e jornalista na Media Capital e Diário de Notícias.

Tiago Craveiro é licenciado e Ciências da Comunicação e tem uma pós-graduação em Gestão Desportiva.

Em 14 de junho, o jogador Cristiano Ronaldo comprou 10% do capital da Vista Alegre Atlantis e acordou adquirir 30% do capital da Vista Alegre Espanha.